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美股週五（25日）開盤後主要指數齊漲，美債殖利率依舊居高不下，但油價有所回落；同時，市場持續觀望川習會成果，美國貿易代表格里爾表示，美中貿易談判的「更多細節」將於週一公佈。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲249.04點或0.48％；標普500指數上漲25.19點或0.33％；那斯達克指數上漲117.244點或0.44％；費城半導體指數上漲166.59點或1.33％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲0.33％、輝達上漲0.19％。記憶體類股方面，美光上漲0.98％、Sandisk上漲1.16％，SK海力士ADR股價也上漲2.41％。根據《CNBC》報導，雲端服務商阿卡邁科技（Akamai Technologies）宣布與AI巨頭Anthropic達成一項為期七年、價值116億美元的長期合作，激勵阿卡邁科技開盤後勁揚逾8％，領漲科技股，同時帶動AI股票普遍上漲。有消息稱美國和伊朗的談判代表在紐約會晤，正在考慮分階段達成協議，以結束中東衝突。這提振了國際能源市場的情緒，布蘭特原油和美國西德州原油價格在盤中均下跌超過1％，布蘭特原油報每桶105.4美元，西德州原油則是每桶93.17美元。另一方面，美債殖利率居高不下但已暫時趨於穩定，10年期美債殖利率在2007年以來的新高徘徊，30年期美債殖利率也一度超過2004年來的新高。受到美國聯準會理事的鷹派言論影響，美聯儲將在10月份升息的預期依舊高漲，這也代表著在美國期中選舉前，消費者的借貸成本似乎即將上升。摩根士丹利（Morgan Stanley）經濟學家伯格（Heather Berger）表示，「自 2024年年中至2026年初期間出現的信用卡年利率與汽車貸款利率下降趨勢已經停滯，且抵押貸款利率更出現重新加速上升的現象」。伯格認為，「我們預期這些壓力將對消費造成打壓，主要體現在商品消費上，這也促使我們預測明年的實際消費成長將放緩40個基點」。傑富瑞全球經濟學家庫馬爾（Mohit Kumar）表示，未來幾天市場的主旋律可能將由油價決定，儘管利率預期將上升，但股市表現依舊相對堅挺，AI熱潮帶來的基礎設施需求和樂觀情緒依舊，仍是堅實的支撐力量。