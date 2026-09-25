中秋節吃柚子是許多家庭的應景習慣，不過醫師虞哥在臉書粉專「醫食無虞 It's well」表示，柚子部分成分可能影響CYP3A4等藥物代謝機制，6類藥物包括降血壓、降血脂、抗心律不整、抗凝血／抗血栓、鎮靜安眠，以及抗癲癇、免疫抑制劑等需特別留意。若不慎吃到少量柚子，不要自行停藥或減量；若大量食用或出現頭暈、心悸、異常嗜睡、肌肉疼痛無力、異常出血等情況，應儘速詢問醫師或就醫。
中秋吃柚子先別急！醫師提醒「6類藥」要注意
虞哥指出，柚子中的部分成分可能抑制肝臟及小腸的CYP3A4等藥物代謝機制，使部分藥物代謝速度變慢，藥物進入血液後的濃度可能因此升高。
美國食品藥物管理局（FDA）也指出，葡萄柚中的成分可能抑制小腸CYP3A4酵素，使部分藥物進入血液的量增加、停留時間延長，可能造成藥物過量；FDA同時提醒，柚子可能具有與葡萄柚類似的作用。
虞哥整理出常見需要留意的6大類藥物，實際影響仍會依藥物成分、劑量及個人狀況而異：
◼︎降血壓藥：可能增加頭暈、低血壓或水腫等風險。
◼︎降血脂藥：可能提高肌肉不適等副作用風險。
◼︎抗心律不整藥：可能使藥物濃度上升，增加相關副作用。
◼︎抗凝血／抗血栓藥：不同藥物的交互作用並不完全相同，用藥期間應特別確認。
◼︎鎮靜、安眠藥：可能加重嗜睡、頭暈等作用。
◼︎抗癲癇藥、免疫抑制劑：部分藥物也可能受到柚子影響，需要留意交互作用。
不過，並不是同一類的所有藥物都一定會受到柚子影響。如果藥袋或藥品說明書已經註明「避免葡萄柚／柚子」，就應按照醫囑避免食用，不要抱著「少吃一點應該沒關係」的想法自行嘗試。
吃藥與柚子錯開2小時？醫師：不一定有效
不少人認為，只要把吃藥和吃柚子的時間錯開，就能避開交互作用，但虞哥提醒，這個方法並不一定可靠。
虞哥表示原因在於柚子部分成分對藥物代謝酵素及運輸系統的影響，並不會隨著水果離開胃部就立即消失，「柚子對部分藥物代謝酵素的影響，可能持續一段時間，甚至2~3天」，因此單純間隔2小時，無法完全排除交互作用。
如果藥袋或藥品說明書已明確標示避免葡萄柚或柚子，建議直接遵循相關指示；若不確定目前服用的藥物是否會受到影響，也應先詢問醫師或藥師，不要自行測試。
不小心吃到柚子怎麼辦？別自行停藥、減量
若不小心吃到柚子，也不代表一定會出現問題，民眾先不用過度恐慌。若只是少量食用，不要自行停藥、減少劑量或更改服藥時間。
但如果本身正在服用可能與柚子產生交互作用的藥物，或一次吃下較大量柚子，建議主動向醫師或藥師確認後續該怎麼處理。
另外，若食用柚子後出現以下明顯症狀，則應提高警覺並儘速就醫：
◼︎明顯頭暈
◼︎心悸
◼︎異常嗜睡
◼︎肌肉疼痛或無力
◼︎異常出血
中秋吃柚子雖然應景，但有固定用藥習慣的民眾，食用前最好先查看藥袋、藥品說明書，或直接詢問醫師、藥師確認是否能吃，避免因為一時疏忽增加用藥風險。
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虞哥指出，柚子中的部分成分可能抑制肝臟及小腸的CYP3A4等藥物代謝機制，使部分藥物代謝速度變慢，藥物進入血液後的濃度可能因此升高。
美國食品藥物管理局（FDA）也指出，葡萄柚中的成分可能抑制小腸CYP3A4酵素，使部分藥物進入血液的量增加、停留時間延長，可能造成藥物過量；FDA同時提醒，柚子可能具有與葡萄柚類似的作用。
◼︎降血壓藥：可能增加頭暈、低血壓或水腫等風險。
◼︎降血脂藥：可能提高肌肉不適等副作用風險。
◼︎抗心律不整藥：可能使藥物濃度上升，增加相關副作用。
◼︎抗凝血／抗血栓藥：不同藥物的交互作用並不完全相同，用藥期間應特別確認。
◼︎鎮靜、安眠藥：可能加重嗜睡、頭暈等作用。
◼︎抗癲癇藥、免疫抑制劑：部分藥物也可能受到柚子影響，需要留意交互作用。
不過，並不是同一類的所有藥物都一定會受到柚子影響。如果藥袋或藥品說明書已經註明「避免葡萄柚／柚子」，就應按照醫囑避免食用，不要抱著「少吃一點應該沒關係」的想法自行嘗試。
不少人認為，只要把吃藥和吃柚子的時間錯開，就能避開交互作用，但虞哥提醒，這個方法並不一定可靠。
虞哥表示原因在於柚子部分成分對藥物代謝酵素及運輸系統的影響，並不會隨著水果離開胃部就立即消失，「柚子對部分藥物代謝酵素的影響，可能持續一段時間，甚至2~3天」，因此單純間隔2小時，無法完全排除交互作用。
如果藥袋或藥品說明書已明確標示避免葡萄柚或柚子，建議直接遵循相關指示；若不確定目前服用的藥物是否會受到影響，也應先詢問醫師或藥師，不要自行測試。
不小心吃到柚子怎麼辦？別自行停藥、減量
若不小心吃到柚子，也不代表一定會出現問題，民眾先不用過度恐慌。若只是少量食用，不要自行停藥、減少劑量或更改服藥時間。
但如果本身正在服用可能與柚子產生交互作用的藥物，或一次吃下較大量柚子，建議主動向醫師或藥師確認後續該怎麼處理。
另外，若食用柚子後出現以下明顯症狀，則應提高警覺並儘速就醫：
◼︎明顯頭暈
◼︎心悸
◼︎異常嗜睡
◼︎肌肉疼痛或無力
◼︎異常出血
中秋吃柚子雖然應景，但有固定用藥習慣的民眾，食用前最好先查看藥袋、藥品說明書，或直接詢問醫師、藥師確認是否能吃，避免因為一時疏忽增加用藥風險。