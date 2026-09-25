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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目複賽今（25）日開打，「衛冕軍」韓國隊以0：5爆冷輸給日本隊，繼2006年杜哈亞運後，相隔20年再度輸給日本社會人隊。賽後包含《韓聯社》在內的多家韓媒痛批此役是「豐橋慘案」，即便韓國隊仍高機率晉級金牌戰，仍難以向韓國國民交代。原因也不難理解，韓國隊是亞洲三強中，唯一以全職業球員組軍的球隊，目標僅有奪金獲取免役資格，因此「全勝奪金」被視為韓國隊基本門檻。預賽以3勝0敗、B組第1名晉級複賽的韓國隊，今日碰上A組第1名日本隊時，踢到大鐵板。先發投手蘇珩準主投3局失掉3分（2分責失），接替登板的牛棚投手趙丙炫與朴英賢也失掉2分。打線更是吃盡苦頭，面對日本隊先發投手樋口新，開路先鋒金倒永4打數無安打、吞下2次三振，隊長盧施煥雖然擊出1支安打，但敲出2次雙殺打，最終韓國隊以0：5吞敗。這一場敗仗對韓國隊來說無比沉重，並非遭到淘汰或無緣金牌戰，而是隊史繼2006年杜哈亞運後，相隔20年再度不敵日本社會人聯軍。以全職業球員參賽的韓國隊，打亞運的目的只有1個，就是拿下金牌並取得免役資格，但日、台都未派出全職業陣容的情況下，「全勝奪金」被視為韓國隊基本門檻，因此這場敗仗也被韓媒稱作「豐橋慘案」。韓國隊主帥柳志炫表示，「當初和情蒐團隊前往日本觀看社會人都市對抗賽分析時，就掌握到樋口是能扛下王牌角色的選手。」柳志炫直言，中華隊與日本隊都是以左投王牌為主力，團隊自認做足了充分準備，「但比賽並未照著設定的走，這部分非常遺憾且不甘心。」即便今日輸給日本隊，也不代表韓國隊會被淘汰，明日對中國隊的比賽先順利拿下，再透過「對戰優質率（TQB）」來計算晉級與否。從戰況來看，中華隊明日不僅要贏日本隊，且必須要贏6分以上才能搶下門票，因此韓國隊在TQB上仍保有極大優勢。柳志炫坦言這場敗仗出乎意料，「在今天這場比賽進行前，我們完全沒有考慮過要去算晉級可能。原本的計畫是拿下日韓戰勝利、直接鎖定金牌戰門票，並以此為基礎做準備，卻沒想到吞下了意料之外的敗仗。」柳志炫也強調，「無論如何，我們明天必須贏球，會好好調整、做好準備。」