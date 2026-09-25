大樂透第115000091期今（25）日晚間開獎，中秋加碼獎項也同步開出。台彩晚間10點公布派彩結果，本期大樂透1.6億元頭獎未開出，下期頭獎上看2億元。但中秋加碼獎項100萬元獎項56組中開出5組，總中獎注數為8注，其中4組為單注中獎，1組為4注均分，5千元獎項則開出630注。《NOWNEWS今日新聞》整理中秋加碼百萬紅包中獎彩券行一次看。
大樂透中秋加碼活動持續進行，今日100萬獎項開出情形：56組中開出5組，總中獎注數為8注，其中4組為單注中獎，1組為4注均分，下期剩餘51組。5千元獎項開出630注，剩餘3735注，將於下期（9月29日）繼續加開。
🟡9月25日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
台中市北屯區陳平里陳平路41號1樓－泰準彩券行
台北市大安區信義路四段254號－鑫樂樂投注站
台北市內湖區內湖路一段285巷27弄2號－天來發企業社
新北市永和區秀朗路2段152號－鍾廣德旺旺彩券行
桃園市蘆竹區南榮里南崁路115號1樓－賀勝地彩券行
彰化縣和美鎮和西里彰美路六段197號1樓－年富億年彩券行
台北市萬華區寶興街206號1樓－瑞鴻彩券行
台北市中山區民生東路一段25之9號－八八八彩券行
🟡9月25日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：01、10、11、25、37、41、42、49。
大樂透獎號：05、13、24、25、28、33，特別號40。
49樂合彩：05、13、24、25、28、33。
今彩539：06、15、20、30、33。
39樂合彩：06、15、20、30、33。
3星彩：329。
4星彩：7798。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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新北市永和區秀朗路2段152號－鍾廣德旺旺彩券行
桃園市蘆竹區南榮里南崁路115號1樓－賀勝地彩券行
彰化縣和美鎮和西里彰美路六段197號1樓－年富億年彩券行
台北市萬華區寶興街206號1樓－瑞鴻彩券行
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大樂透中秋加碼獎號：01、10、11、25、37、41、42、49。
大樂透獎號：05、13、24、25、28、33，特別號40。
49樂合彩：05、13、24、25、28、33。
今彩539：06、15、20、30、33。
39樂合彩：06、15、20、30、33。
3星彩：329。
4星彩：7798。
※派彩結果以台彩官網資料為主。