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美國總統川普（Donald Trump）美國時間25日早上將再次在白宮歡迎中國國家主席習近平，隨後將陪同習近平參觀美國國家檔案館，之後習近平就將搭機返回中國，結束這次的訪美行。川普在社群媒體表示，與習近平的會談成果豐碩，並預告將有「大事發生」，還說習近平也同意把人工智慧改名成「超級智慧」，從AI變SI（Super Intelligence）。川普在他個人社群媒體平台真實社群發文表示，「與習近平主席的會晤對美中兩國都卓有成效。未來將有大事發生」。川普還說習近平似乎也和其他所有人一樣，認為「人工智慧」這個名稱欠佳且不準確，應將其改為更準確也更重要的名稱，那就是「超級智慧」。川普強調，「這才是真正的『超級』！昨晚所有參與會談的人都對此表示贊同」。對於稍後兩人的美國國家檔案館行程，據了解習近平將會參觀《獨立宣言》、《憲法》和《權利法案》等重要美國歷史文件，川普曾說這些是美國建國250週年的「光榮歷史之中的一些最偉大的寶藏」，預期川普夫婦與習近平夫婦也會在白宮進行較輕鬆的茶聚。