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▲小吳宣布解散公司的消息，並表示這是他做過最痛的決定。（圖／翻攝自見習網美小吳YT）

百萬YTR「見習網美小吳」經營頻道近9年，以挑戰企劃、街頭訪問、實測開箱、團員互動以及國內外旅遊等多樣化的內容擁有大批粉絲，不料他今（25）日突然PO影片宣布要解散公司「小吳娛樂」。他表示在8年期間，堅持每周更新2支影片的規律，累積了非常大的壓力，無奈嘆：「這樣的循環讓我喘不過氣。」小吳在今日分享影片，宣布解散公司的消息，「我要把小吳娛樂解散了，但我不是要退休或消失，而是針對YouTube頻道做調整。」並透露將減少更新頻率，1個月可能2～3支，或更多更少都有可能。因此人力需要調整，「目前10人組織的小吳娛樂，就到這個月為止。」小吳進一步透露做下這個決定的原因，表示因為經營公司的狀態下，他必須每週固定給剪輯師產出影片，才能維持他們薪資水平，每週固定更新2次，「但是一週要拍的影片，可能有5～6支，堅持一週2更也已經8年了。」這樣長期的循環，也讓小吳漸漸感到喘不過氣，「甚至有種看不到盡頭的感覺。」壓力也讓他在狀態不佳時非常難受，「我最害怕聽到的話，就是我經紀人提醒我『下禮拜還要拍幾支片喔、要再想幾個主題喔！我們的排程都要跟上喔。』」小吳表示自己雖然很喜歡這份工作，但時間壓力、加上自己對影片主題的堅持，「說實話，有時候會感到很無力。」他將自己形容為天竺鼠，在轉盤上不斷跑，永遠停不下來，所以決定減少更新。小吳透露在4月出現這個念頭後，到7月才陸續跟每個夥伴談，幸好每個成員也都給他滿滿支持，小吳也不捨表示：「（解散公司）是我做出非常非常難、也最痛的一個決定！」最後他也喊話粉絲不要擔心，目前團隊還有庫存影片在後製中，自己也不是退休，僅是需要時間探索生活，之後也會繼續更新影片。