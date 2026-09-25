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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目複賽今（25）日開打，中華隊首戰以9：1輕取中國隊，仍保有爭奪金牌戰的資格。明（26）日中華隊將交手由社會人為主體的日本隊，而大會今晚公布雙方先發投手，中華隊並未派出旅美左投林昱珉，而是推出20歲旅日小將徐翔聖先發，日本隊則由28歲右投近藤壱来掛帥。中華隊今日在複賽首戰靠著王彥程7局失1分好投，以及打線13支安打串連，以9：1輕取中國隊，取得複賽首勝。不過另一地的「日韓大戰」卻爆出冷門，以全職業為主體的韓國隊，遭到日本社會人聯軍封鎖，以0：5慘敗。韓國隊這場敗仗，也打亂了中華隊的晉級劇本，若韓國隊明日擊退中國隊，中華隊必須要贏日本隊6分才能晉級金牌戰，難度相當高。大會今晚公布明日雙方先發投手，中華隊並未推出旅美左投林昱珉，而是推出年僅20歲的旅日小將徐翔聖。徐翔聖為台、日混血兒，高中就讀鶯歌工商，2023年日職育成選秀首輪被養樂多燕子隊指名，曾在去年經典賽資格賽入選中華隊，出賽2場，投3局失2分（1責失分）。今年球季是徐翔聖旅日第3個賽季，在二軍出賽11場（4場先發），拿下3勝1敗，共投31局失10分（9責失分），防禦率2.61。徐翔聖最近一次登板是9月4日，於二軍例行賽先發對歐力士猛牛隊，主投6局失1分，最終無關勝敗。日本隊方面，推出28歲效力JR四國的右投近藤壱来先發。近藤曾在2025年隨日本隊參加亞錦賽，在冠軍賽對中華隊主投6局無失分，還送出9次三振，壓制力十足，相隔1年近藤將再度與中華隊交手。