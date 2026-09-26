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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月25日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 54 31-23-0 0.574 - 2 樂天桃猿 51 29-22-0 0.569 0.5（M9） 3 統一獅 53 28-25-0 0.528 2.5 4 味全龍 52 24-28-0 0.462 6 5 富邦悍將 52 23-29-0 0.442 7 6 台鋼雄鷹 52 22-30-0 0.423 8

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月25日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 112 63-49-0 0.563 - 2 統一獅 112 57-54-1 0.514 5.5 3 富邦悍將 112 57-55-0 0.509 6 4 樂天桃猿 111 53-56-2 0.486 8.5 5 台鋼雄鷹 112 52-59-1 0.468 10.5 5 中信兄弟 113 51-60-2 0.459 11.5

中華職棒37年下半季戰況白熱化，中信兄弟昨（25）日以0：6不敵樂天桃猿，吞下「天王山」2連敗，台鋼雄鷹2：1險勝富邦悍將，統一7-ELEVEn獅3：2逆轉擊退味全龍。兄弟對桃猿吞下對戰2連敗後，龍頭寶座動搖，下半季僅領先桃猿半場勝差，隨時會被篡位，獅隊則是成功超車悍將，暫居全年戰績第2名。兄弟今（26）日作客新莊交手悍將，獅隊北上大巨蛋踢館雄鷹，桃猿則是前進天母交手龍隊，誰能取得季後賽門票，不到最後一刻仍是未知數。兄弟與桃猿昨日進行「天王山」之戰第2戰，前5局雙方0：0平手，桃猿在6局下突破僵局，單局5支安打加上2次保送攻下6分，加上艾菩樂（Tyler Eppler）8局無失分精彩好投，最終以6：0完封兄弟，拿下重要的對戰2連勝。悍將與雄鷹在大巨蛋進行系列賽第2戰，悍將在2局上靠著戴培峰的高飛犧牲打先馳得點，雄鷹則在4局下藉由陳文杰、高聖恩的串聯三壘安打追平比分。8局下湯家豪在二、三壘有人的情況下敲出帶有打點的內野滾地球，終場雄鷹就以2：1逆轉擊退悍將。獅隊與龍隊進行3連戰最終戰，4局上林辰勳把握滿壘機會，敲出帶有2分打點的適時安打，龍隊打完前8局以2分領先。不料9局下戰局風雲變色，獅隊展開絕地大反攻，最終靠著林泓弦的再見安打，以3：2氣走龍隊。經過三地激戰，下半季排名出現變化，兄弟雖然仍暫居龍頭，但與排名第2的桃猿僅剩下半場勝差，且領先第3名的獅隊也只有2.5場勝差。此外，由於桃猿與兄弟之間已經無直接對戰，加上剩餘場數為各隊最多，即便暫居下半季第2名，剩餘9場賽事皆奪勝也可自立封王，因此罕見以第2名點亮封王魔術數字「M9」。全年戰績方面，獅隊前役拿下一場重要的逆轉勝，以57勝54敗1和、勝率0.514超越悍將，重返年度第2名的位置，領先悍將半場勝差，也將龍隊的全年戰績魔術數字凍結在「M3」。獅隊與悍將目前都還剩下8場比賽，接下來每一戰都將影響全年戰績的走向，誰能挺進季後賽，不到最後一刻還不知結果如何。