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▲全聯連假買一送一，包括芬達葡萄口味汽水、康寶濃湯。（圖／取自「全聯福利中心-里港店」）

▲全聯連假買一送一！紅豆雪糕半價。（圖／翻攝自全聯）

▲萬家福「產銷履歷認證斗六文旦」29元一顆。（圖／萬家福提供）

中秋、教師節連假第二天！全聯瞄準烤肉聚餐商機，推出週末限定買一送一優惠，包括烤肉必備芬達汽水特價14元，還有康寶濃湯也半價優惠，烤肉太熱要吃冰棒也有特價，其中「百吉紅豆雙Q雪糕」、「SERIA ROILE日本產桃子雪酪」都有買一送一；萬家福與樂家康超市即起至9月29日前，「產銷履歷認證斗六文旦」29元一顆，中秋節應景必買。全聯官方LINE好友今明兩天（26日、27日）買一送一限定優惠，包括「芬達 葡萄汽水600ml」買一送一，整瓶只要14元；還有「康寶2人份濃湯」原價115元、特價58元，還有「茱蒂絲 夾心餅乾」、「古寶無患子碗盤洗潔液」也都買一送一。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠。此外，烤肉必備冰品也有買一送一優惠，全聯門市即起至10月1日前「百吉紅豆雙Q雪糕」買一送一，原價123元（4入），平均單支不到16元；還有「SERIA ROILE日本產桃子雪酪」、「SERIA ROILE日本產和梨雪酪」買一送一，平均單支只要30元。全聯即起至10月1日前，推出燒肉祭，其中肉醃漬調味品項單筆任2件現折10元；指定蝦類商品單筆任2件現折10元、任3件現折20元；急凍鮮物精肉品項任2件現折20元、急凍鮮物指定鮮魚商品單筆任2件現折20元，大全聯指定蝦類商品單筆任2件現折20元、任3件現折50元。萬家福量販與樂家康超市即起至9月29日前，重磅推出中秋主題檔期。其中「產銷履歷認證斗六文旦」29元一顆，全店單筆消費不限金額，即可用 25 元 銅板價加價購「義美無糖高纖油切茶 570毫升」一瓶。烤肉配件滿千送百，會員單筆購買烤盤（爐）、烤肉架（網）、木炭、火種、免洗餐具、烤肉配件、鋁箔、保鮮盒、水壺、冷水壺、冰桶、保冷袋、保鮮膜（袋）等系列商品，每滿1000元即送100元電子現金折價券。