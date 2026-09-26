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▲中秋連假天氣大致穩定，迎風面東半部、恆春半島會有零星降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲舒力基颱風周六、周日北轉，朝日本南方海域移動，對台灣沒有直接影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲中秋連假各地溫暖炎熱，西半部白天高溫普遍有33至34度左右。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，9月底各地大多呈現多雲到晴的好天氣，西半部高溫可達33至34度，內陸地區36度，中秋連假晚上全台皆有機會賞月，桃園以南、中部地區雲量最少、賞月條件最佳，舒力基颱風周末即將北轉，對台灣並無影響。9月26日今天的天氣，各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨；白天偏熱，各地高溫約31至34度，西半部內陸地區溫度會再更高一些，中南部有局部36度左右高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，外出建議做好防曬並多補充水分，夜晚清晨稍涼，北部及宜花低溫約23、24度，其他地區25至27度。宜蘭、花東、馬祖、澎湖北部、雲嘉南、竹苗、高屏、金門中部環境部提及， 環境風場為偏東風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。9月27日明天的天氣，氣象署說明， 各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。氣象署提及，受太平洋高壓減弱影響將北轉朝東北方向前進，並可能增強為中度颱風，由於颱風距離台灣仍有一段距離且暴風半徑偏小，北轉過程對台灣天氣並無直接影響。連假後續降雨方面，周六至下周三整體水氣稍減，降雨型態以山區午後陣雨為主，此外，周六起至9月底適逢天文大潮，氣象署特別提醒新北至彰化與澎湖沿海低窪地區應嚴防海水倒灌。天氣轉折點將落在10月1日，隨著新一波東北季風南下，迎風面的桃園以北及東半部降雨機率增加，山區午後有短暫陣雨，各地高溫也將略為下降變天。