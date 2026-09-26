2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，今（26）日持續進行超級循環賽（複賽），中華隊於台灣時間下午17點30分在岡崎中央球場對決地主日本隊，由徐翔聖交手近藤壱来。此役中華隊不僅要贏，還要贏日本隊至少6分，才能取得金牌戰門票，不僅考驗中華隊投手群壓制力，更考驗台灣打者的火力。《NOWNEWS今日新聞》為您整理名古屋亞運棒球項目「賽程、先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍中華隊賽程
📍名古屋亞運棒球複賽排名
📍中華隊vs日本隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs日本隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
⚾名古屋亞運中華隊賽程
⚾名古屋亞運棒球複賽排名
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs日本隊基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 日本隊
比賽時間：9月26日17：30（台灣時間）
比賽場地：岡崎中央球場
先發投手：中華隊（徐翔聖，養樂多燕子）vs日本隊（近藤壱来，JR四國）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
超級循環賽：日本、韓國、台灣、中國
排名賽：香港、泰國、菲律賓、巴勒斯坦
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
🚩晉級規則：超級循環賽取前2名晉級金牌戰，後2名進行銅牌戰
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs日本隊戰局分析
🚩旅日小將徐翔聖掛帥：面對背水一戰，中華隊並未推出旅美左投林昱珉，而是由旅日小將徐翔聖掛帥。徐翔聖現年20歲，為台、日混血兒，2023年日職育成選秀首輪被養樂多燕子隊指名，曾在去年經典賽資格賽入選中華隊，出賽2場，投3局失2分（1責失分）。本季在二軍出賽11場，拿下3勝1敗，防禦率2.61。
🚩退無可退且必須贏6分：中華隊前役擊退中國隊，拿下重要的一勝，但「衛冕軍」韓國隊卻爆冷輸給日本隊，讓戰局更為複雜。若今日韓勝中、台勝日，將形成三隊互咬的局面，經過TQB計算，中華隊必須贏日本隊6分，才能取得金牌戰門票，條件相當嚴苛。
🚩能否突破近藤壱来：日本隊推出28歲效力JR四國的右投近藤壱来先發。近藤曾在2025年隨日本隊參加亞錦賽，在冠軍賽對中華隊主投6局無失分，還送出9次三振，壓制力十足，相隔1年中華隊再度交手近藤，能否突破將是比賽勝負關鍵。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs日本隊陣容
📍中華隊隊名單：（總教練：湯登凱）
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
📍日本隊名單：（總教練：川口朋保）
投手：近藤壱来（JR四國）、樋口新（王子）、谷脇弘起（日本生命）、嘉陽宗一郎（Toyota自動車）、加藤三範（ENEOS）、渕上佳輝（Toyota自動車）、長野健大（JFE西日本）、秋山翔（三菱自動車岡崎）、松田航瑠（日本製鉄室蘭シャークス）
捕手：有馬諒（ENEOS）、辻本勇樹（NTT西日本）、福井章吾（Toyota自動車）
內野手：矢野幸耶（三菱重工East）、和田佳大（Toyota自動車）添田真海（日本通運）、熊田任洋（Toyota自動車）、山田健太（日本生命）、佐藤勇基（Toyota自動車）、丸山壮史（ENEOS）
外野手： 柴崎聖人（王子）、向山基生（NTT東日本）逢澤崚介（Toyota自動車）、藤澤涼介（東京瓦斯）水谷祥平（JR東海）
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
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📍中華隊賽程
📍名古屋亞運棒球複賽排名
📍中華隊vs日本隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs日本隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
|日期
|時間（台灣時間）
|對戰
|場地
|9月21日
|17：30
|中華隊 0：5 韓國
|岡崎中央球場
|9月22日
|11：00
|中華隊 15：0 泰國
|豊橋市民球場
|9月23日
|17：30
|中華隊 11：0 香港
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|韓國 0：5 日本
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|中華隊 9：1 中國
|岡崎中央球場
|9月26日
|17：30
|韓國 vs 中國
|豊橋市民球場
|9月26日
|17：30
|日本 vs 中華隊
|岡崎中央球場
|9月27日
|11：00
|銅牌戰
|岡崎中央球場
|9月27日
|17：30
|金牌戰
|豊橋市民球場
|排名
|球隊
|戰績
|備註
|1
|日本
|2勝0敗
|預賽勝中、複賽勝韓
|2
|韓國
|1勝1敗
|預賽勝台、複賽敗日
|3
|台灣
|1勝1敗
|預賽敗韓、複賽勝中
|4
|中國
|0勝2敗
|預賽敗日、複賽敗台
對戰組合：中華隊 vs 日本隊
比賽時間：9月26日17：30（台灣時間）
比賽場地：岡崎中央球場
先發投手：中華隊（徐翔聖，養樂多燕子）vs日本隊（近藤壱来，JR四國）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
超級循環賽：日本、韓國、台灣、中國
排名賽：香港、泰國、菲律賓、巴勒斯坦
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
🚩晉級規則：超級循環賽取前2名晉級金牌戰，後2名進行銅牌戰
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
🚩旅日小將徐翔聖掛帥：面對背水一戰，中華隊並未推出旅美左投林昱珉，而是由旅日小將徐翔聖掛帥。徐翔聖現年20歲，為台、日混血兒，2023年日職育成選秀首輪被養樂多燕子隊指名，曾在去年經典賽資格賽入選中華隊，出賽2場，投3局失2分（1責失分）。本季在二軍出賽11場，拿下3勝1敗，防禦率2.61。
🚩退無可退且必須贏6分：中華隊前役擊退中國隊，拿下重要的一勝，但「衛冕軍」韓國隊卻爆冷輸給日本隊，讓戰局更為複雜。若今日韓勝中、台勝日，將形成三隊互咬的局面，經過TQB計算，中華隊必須贏日本隊6分，才能取得金牌戰門票，條件相當嚴苛。
🚩能否突破近藤壱来：日本隊推出28歲效力JR四國的右投近藤壱来先發。近藤曾在2025年隨日本隊參加亞錦賽，在冠軍賽對中華隊主投6局無失分，還送出9次三振，壓制力十足，相隔1年中華隊再度交手近藤，能否突破將是比賽勝負關鍵。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs日本隊陣容
📍中華隊隊名單：（總教練：湯登凱）
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
📍日本隊名單：（總教練：川口朋保）
投手：近藤壱来（JR四國）、樋口新（王子）、谷脇弘起（日本生命）、嘉陽宗一郎（Toyota自動車）、加藤三範（ENEOS）、渕上佳輝（Toyota自動車）、長野健大（JFE西日本）、秋山翔（三菱自動車岡崎）、松田航瑠（日本製鉄室蘭シャークス）
捕手：有馬諒（ENEOS）、辻本勇樹（NTT西日本）、福井章吾（Toyota自動車）
內野手：矢野幸耶（三菱重工East）、和田佳大（Toyota自動車）添田真海（日本通運）、熊田任洋（Toyota自動車）、山田健太（日本生命）、佐藤勇基（Toyota自動車）、丸山壮史（ENEOS）
外野手： 柴崎聖人（王子）、向山基生（NTT東日本）逢澤崚介（Toyota自動車）、藤澤涼介（東京瓦斯）水谷祥平（JR東海）
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
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|適用平台/頻道
|支援裝置與說明
|方案與轉播備註
|電視頻道
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|電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道）
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|東森電視
|有線電視頻道
|已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。
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