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▲2026名古屋亞運棒球項目，中華隊在複賽首戰9：1擊退中國隊，今日必須要贏日本隊6分才能晉級金牌戰。（圖／中華棒協提供,2026.9.25）

⚾名古屋亞運中華隊賽程

日期 時間（台灣時間） 對戰 場地 9月21日 17：30 中華隊 0：5 韓國 岡崎中央球場 9月22日 11：00 中華隊 15：0 泰國 豊橋市民球場 9月23日 17：30 中華隊 11：0 香港 豊橋市民球場 9月25日 17：30 韓國 0：5 日本 豊橋市民球場 9月25日 17：30 中華隊 9：1 中國 岡崎中央球場 9月26日 17：30 韓國 vs 中國 豊橋市民球場 9月26日 17：30 日本 vs 中華隊 岡崎中央球場 9月27日 11：00 銅牌戰 岡崎中央球場 9月27日 17：30 金牌戰 豊橋市民球場

⚾名古屋亞運棒球複賽排名

排名 球隊 戰績 備註 1 日本 2勝0敗 預賽勝中、複賽勝韓 2 韓國 1勝1敗 預賽勝台、複賽敗日 3 台灣 1勝1敗 預賽敗韓、複賽勝中 4 中國 0勝2敗 預賽敗日、複賽敗台

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs日本隊基本資訊

⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則

▲2026年名古屋亞運棒球項目，旅日小將徐翔聖扛下複賽對日本隊的先發重任。（圖／中華棒協提供）

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs日本隊戰局分析

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs日本隊陣容

⚾名古屋亞運棒球要去哪看？

收看管道 適用平台/頻道 支援裝置與說明 方案與轉播備註 電視頻道 中華電信MOD 電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道） 適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。 東森電視 有線電視頻道 已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。 線上與行動平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠） Hami Video 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，今（26）日持續進行超級循環賽（複賽），中華隊於台灣時間下午17點30分在岡崎中央球場對決地主日本隊，由徐翔聖交手近藤壱来。此役中華隊不僅要贏，還要贏日本隊至少6分，才能取得金牌戰門票，不僅考驗中華隊投手群壓制力，更考驗台灣打者的火力對戰組合：中華隊 vs 日本隊比賽時間：9月26日17：30（台灣時間）比賽場地：岡崎中央球場先發投手：中華隊（徐翔聖，養樂多燕子）vs日本隊（近藤壱来，JR四國）超級循環賽：日本、韓國、台灣、中國排名賽：香港、泰國、菲律賓、巴勒斯坦🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制🚩晉級規則：超級循環賽取前2名晉級金牌戰，後2名進行銅牌戰韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）日本：1金（1994）中華隊：1金（2006）自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。面對背水一戰，中華隊並未推出旅美左投林昱珉，而是由旅日小將徐翔聖掛帥。徐翔聖現年20歲，為台、日混血兒，2023年日職育成選秀首輪被養樂多燕子隊指名，曾在去年經典賽資格賽入選中華隊，出賽2場，投3局失2分（1責失分）。本季在二軍出賽11場，拿下3勝1敗，防禦率2.61。中華隊前役擊退中國隊，拿下重要的一勝，但「衛冕軍」韓國隊卻爆冷輸給日本隊，讓戰局更為複雜。若今日韓勝中、台勝日，將形成三隊互咬的局面，經過TQB計算，中華隊必須贏日本隊6分，才能取得金牌戰門票，條件相當嚴苛。日本隊推出28歲效力JR四國的右投近藤壱来先發。近藤曾在2025年隨日本隊參加亞錦賽，在冠軍賽對中華隊主投6局無失分，還送出9次三振，壓制力十足，相隔1年中華隊再度交手近藤，能否突破將是比賽勝負關鍵。投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）投手：近藤壱来（JR四國）、樋口新（王子）、谷脇弘起（日本生命）、嘉陽宗一郎（Toyota自動車）、加藤三範（ENEOS）、渕上佳輝（Toyota自動車）、長野健大（JFE西日本）、秋山翔（三菱自動車岡崎）、松田航瑠（日本製鉄室蘭シャークス）捕手：有馬諒（ENEOS）、辻本勇樹（NTT西日本）、福井章吾（Toyota自動車）內野手：矢野幸耶（三菱重工East）、和田佳大（Toyota自動車）添田真海（日本通運）、熊田任洋（Toyota自動車）、山田健太（日本生命）、佐藤勇基（Toyota自動車）、丸山壮史（ENEOS）外野手： 柴崎聖人（王子）、向山基生（NTT東日本）逢澤崚介（Toyota自動車）、藤澤涼介（東京瓦斯）水谷祥平（JR東海）