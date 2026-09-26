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▲台北慕軒飯店的GUSTOSO義大利餐廳推出「SUNDAY ROAST」，限定3個週末檔期，可享有安格斯黑牛牛排加上自助吧餐點吃到飽。（示意圖／取自台北慕軒飯店臉書）

黑牛牛排、自助吧、紅白酒通通都無限量吃到飽

台北萬豪酒店也有牛排吃到飽 肋眼牛加沙拉、甜品水果無限吃

▲ 台北萬豪酒店的肋眼牛排吃到飽活動，將延長到2026年12月30日止。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北慕軒飯店宣布，GUSTOSO義大利餐廳的「SUNDAY ROAST」活動再度回歸，推出日期為2026年9月25日～28日、10月9日～10月11日、10月24日～10月26日，將可享有安格斯黑牛牛排加上自助吧餐點吃到飽，以及紅白酒無限供應。另外還加碼兩大優惠，包含2人合併對中身分證字號「2、0、2、6」，將整桌享8折優惠；而屬馬的顧客，也將享9折。台北慕軒飯店旗下的「GUSTOSO 義大利餐廳」，提供兩種供餐方式，除了單點之外也有Semi-Buffet（半自助式吃到飽）方式，即點主菜就能享有自助吧菜色吃到飽，本季特別於3周的周末檔期時段，即9月25日至9月28日、10月9日至10月11日、10月24日至10月26日，於午、晚餐期重磅加開「SUNDAY ROAST」活動。此次SUNDAY ROAST的最大亮點，為師傅現切的「爐烤安格斯黑牛牛排」無限量吃到飽，現場更同步搭配紅白酒無限暢飲，與自助吧無限供應。每位半自助餐期價格為1880元 + 10% 起。需提醒的是，有規定同桌顧客需選用相同主餐品項。而「GUSTOSO 義大利餐廳」SUNDAY ROAST活動還加碼兩大優惠活動：⏹︎優惠一、兩人同行對對碰：雙人同行用餐，只要兩人的身分證字號數字湊齊「2、0、2、6」四個號碼，全桌即可享有整筆消費 8 折回饋。⏹︎優惠二、生肖專屬「馬力全開」：只要用餐賓客生肖屬馬，現場用餐即享 9 折禮遇。推出牛排吃到飽的飯店還有台北萬豪酒店，旗下「Lobby Lounge」人氣吃到飽活動「肉食享肋·豪吃之夜」，一路推廣延長至今年12月30日，假日及連續假期皆不加價。活動每日晚間6時至9時限時供應，每位1280元+10%，即可無限享用爐烤美國肋眼牛排或美式醬燒BBQ豬肋排主餐，搭配精選沙拉吧、甜品水果及軟性飲品無限暢享。