中華隊單日收穫1金2銀5銅、一共8面獎牌，是本屆賽會至今獎牌最豐收一日，目前總獎牌2金5銀16銅、23面獎牌，排名從第18狂升至第13。

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中華隊前5天僅1金 昨日獎牌數大爆發

中華隊獎牌數突破20面 排名狂升至第13

中華隊單日收穫1金2銀5銅、一共8面獎牌，總獎牌正式突破20面，來到2金5銀16銅、23面水準，排名一次上升5名來到第13

名古屋亞運9/25各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 98 37 24 159 2 日本 28 43 44 115 3 韓國 13 17 34 64 4 哈薩克 8 8 14 30 5 烏茲別克 7 15 9 31 6 泰國 7 6 8 21 7 伊朗 6 11 7 24 8 香港 4 11 11 26 9 北韓 4 4 3 11 10 巴林 4 2 2 8 13 台灣 2 5 16 23

2026年名古屋亞運中華隊25日終於迎來大爆發，除王冠閎200公尺蝶式奪金外，上午就先靠2位滑板小將林逸凡、辜泳諺雙奪銀牌揭開序幕，下午輪到舉重隊發力，陳冠伶、郭婞淳在各自量級都收下銅牌，搭配輕艇一哥賴冠傑C艇單人500m項目也奪銅，以及卡巴迪男女子組也都收下銅牌，中華隊本屆亞運開局走得不順，前5天賽程僅1金進帳，最低排名一度滑落到第18，但25日終於止跌回升，從上午14歲林逸凡、12歲辜泳諺紛紛在滑板公園式項目奪下銀牌，下午57公斤級陳冠伶、輕艇一哥賴冠傑紛紛在擅長項目拿下銅牌。就在晚間「舉重女神」郭婞淳也奪銅之時，遠方東京更傳來好消息，「台灣蝶王」王冠閎一舉在游泳200公尺蝶式拿到金牌，成為台灣史上第一位在亞運奪金的游泳男子選手，距離上一面游泳金牌長達28年之久，足見這粒金牌背後價值。，距離第14的印度也僅1面金牌或是4面銀牌差距，排名還有極大機會持續攀升。其餘國家方面，中國單日再收下18面金牌，總獎牌來到98金37銀24銅、159面獎牌，若無意外26日就可以正式突破百金。第2的日本25日也大進補，包含滑板男女包辦雙金之外，單日拿到8面金牌，總獎牌28金43銀44銅、115面獎牌，仍穩居第2席位。亞運目前打完6天賽程，僅有中國、日本獎牌數突破100面，中、日、韓3國金牌超過雙位數，剩下最接近國家是哈薩克的8金8銀14銅。中華隊上屆杭州亞運拿到19金20銀28銅，總獎牌67面，排名第6是歷史新高。