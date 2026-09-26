2026年名古屋亞運中華隊25日終於迎來大爆發，除王冠閎200公尺蝶式奪金外，上午就先靠2位滑板小將林逸凡、辜泳諺雙奪銀牌揭開序幕，下午輪到舉重隊發力，陳冠伶、郭婞淳在各自量級都收下銅牌，搭配輕艇一哥賴冠傑C艇單人500m項目也奪銅，以及卡巴迪男女子組也都收下銅牌，中華隊單日收穫1金2銀5銅、一共8面獎牌，是本屆賽會至今獎牌最豐收一日，目前總獎牌2金5銀16銅、23面獎牌，排名從第18狂升至第13。
中華隊前5天僅1金 昨日獎牌數大爆發
中華隊本屆亞運開局走得不順，前5天賽程僅1金進帳，最低排名一度滑落到第18，但25日終於止跌回升，從上午14歲林逸凡、12歲辜泳諺紛紛在滑板公園式項目奪下銀牌，下午57公斤級陳冠伶、輕艇一哥賴冠傑紛紛在擅長項目拿下銅牌。
就在晚間「舉重女神」郭婞淳也奪銅之時，遠方東京更傳來好消息，「台灣蝶王」王冠閎一舉在游泳200公尺蝶式拿到金牌，成為台灣史上第一位在亞運奪金的游泳男子選手，距離上一面游泳金牌長達28年之久，足見這粒金牌背後價值。
中華隊獎牌數突破20面 排名狂升至第13
中華隊單日收穫1金2銀5銅、一共8面獎牌，總獎牌正式突破20面，來到2金5銀16銅、23面水準，排名一次上升5名來到第13，距離第14的印度也僅1面金牌或是4面銀牌差距，排名還有極大機會持續攀升。
其餘國家方面，中國單日再收下18面金牌，總獎牌來到98金37銀24銅、159面獎牌，若無意外26日就可以正式突破百金。第2的日本25日也大進補，包含滑板男女包辦雙金之外，單日拿到8面金牌，總獎牌28金43銀44銅、115面獎牌，仍穩居第2席位。
亞運目前打完6天賽程，僅有中國、日本獎牌數突破100面，中、日、韓3國金牌超過雙位數，剩下最接近國家是哈薩克的8金8銀14銅。中華隊上屆杭州亞運拿到19金20銀28銅，總獎牌67面，排名第6是歷史新高。
✨名古屋亞運9/25各國獎牌排行榜：
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中華隊本屆亞運開局走得不順，前5天賽程僅1金進帳，最低排名一度滑落到第18，但25日終於止跌回升，從上午14歲林逸凡、12歲辜泳諺紛紛在滑板公園式項目奪下銀牌，下午57公斤級陳冠伶、輕艇一哥賴冠傑紛紛在擅長項目拿下銅牌。
就在晚間「舉重女神」郭婞淳也奪銅之時，遠方東京更傳來好消息，「台灣蝶王」王冠閎一舉在游泳200公尺蝶式拿到金牌，成為台灣史上第一位在亞運奪金的游泳男子選手，距離上一面游泳金牌長達28年之久，足見這粒金牌背後價值。
中華隊獎牌數突破20面 排名狂升至第13
中華隊單日收穫1金2銀5銅、一共8面獎牌，總獎牌正式突破20面，來到2金5銀16銅、23面水準，排名一次上升5名來到第13，距離第14的印度也僅1面金牌或是4面銀牌差距，排名還有極大機會持續攀升。
其餘國家方面，中國單日再收下18面金牌，總獎牌來到98金37銀24銅、159面獎牌，若無意外26日就可以正式突破百金。第2的日本25日也大進補，包含滑板男女包辦雙金之外，單日拿到8面金牌，總獎牌28金43銀44銅、115面獎牌，仍穩居第2席位。
亞運目前打完6天賽程，僅有中國、日本獎牌數突破100面，中、日、韓3國金牌超過雙位數，剩下最接近國家是哈薩克的8金8銀14銅。中華隊上屆杭州亞運拿到19金20銀28銅，總獎牌67面，排名第6是歷史新高。
✨名古屋亞運9/25各國獎牌排行榜：
|名次
|國家
|金牌🥇
|銀牌🥈
|銅牌🥉
|獎牌數
|1
|中國
|98
|37
|24
|159
|2
|日本
|28
|43
|44
|115
|3
|韓國
|13
|17
|34
|64
|4
|哈薩克
|8
|8
|14
|30
|5
|烏茲別克
|7
|15
|9
|31
|6
|泰國
|7
|6
|8
|21
|7
|伊朗
|6
|11
|7
|24
|8
|香港
|4
|11
|11
|26
|9
|北韓
|4
|4
|3
|11
|10
|巴林
|4
|2
|2
|8
|13
|台灣
|2
|5
|16
|23
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