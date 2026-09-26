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▲水園區新天地由台北自來水事業處規劃，以「公館多目標綜合大樓」為核心共建構3棟大樓群。（圖／取自台北市政府）

▲水園區新天地」怎麼去？捷運公館站走路3分鐘就到。（圖／取自臺北自來水事業處）

▲誠品生活將進駐其中近3000坪的商場空間。（圖／臺北自來水事業處）

台北又有新商場！繼遠東Garden City開幕後，公館商圈也將迎來全新商場「水園區新天地」，預計2027年第二季正式開幕。由台北市自來水事業處規劃的公館多目標綜合大樓，共打造3棟大樓群，除了提供辦公空間，更有近3000坪誠品生活商場進駐，還規劃幼兒園、故事館、國際級會議廳及2公頃景觀綠地，且距離捷運公館站步行約3分鐘即可抵達。水園區新天地由台北自來水事業處規劃，以「公館多目標綜合大樓」為核心共建構3棟大樓群，大樓提供約7460坪的辦公室，每層約530坪空間、其中10樓為挑高9米樓層，可多元利用；將有近3000坪的誠品商場進駐，預計在2027年第二季正式開幕。捷運：捷運公館站出口步行3分鐘可達開車：與國道1號、3號、建國高架道路、水源快速道路、基隆路高架道路等聯外接軌。館內停車場：規劃汽車位507席、機車位527席。預期未來可結合自來水園區活動、古蹟及生態導覽，活絡在地觀光與商圈人潮，開創公館地區嶄新水園區新天地。除了誠品生活商場，園區也規劃附設員工子女非營利幼兒園，打造友善育兒的職場環境；另將設置「臺北好水故事館」，串聯鄰近自來水園區，提供自然、生態及水資源相關的學習空間。公共設施則有約2公頃戶外景觀綠地，可提供民眾休憩使用，未來也預期結合自來水園區活動、古蹟及生態導覽，帶動公館地區觀光及商圈人潮。公共設施：有戶外2公頃景觀綠地，提供民眾休憩場域。國際級會議廳：備有348席位，提供學術、藝文、新品發表等各項產業交流。托育設施配置：園區大樓內規劃附設員工子女非營利幼兒園。