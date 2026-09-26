我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國家主席習近平，結束為期3天的訪美行程，已與夫人彭麗媛登上專機啟程回國，這場「川習會」的美中談判更多內容，預計將陸續公布。與此同時，由於市場樂觀預期荷姆茲海峽有望重新開放，帶動油價下跌、提振市場情緒，美股主要指數週五全收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，消息指美國與伊朗正在探討重開荷姆茲的分階段方案，有中東媒體披露，美伊談判已進入技術磋商階段，德黑蘭要求美國恢復6月簽署的諒解備忘錄，並在7天內滿足特定條件。相關消息有助於紓解市場對原油供應受擾的擔憂，當天國際油價下滑，美國西德州原油期貨下跌2.32%，每桶報92.41美元；布蘭特原油期貨價格也下滑2.14%，每桶收報104.32美元。25日收盤，美股道瓊工業指數勁揚478.64點或0.93%，收51828.62點；標普500指數漲39.28點或0.51%，收7743.41點；那斯達克綜合指數揚升129.34 點或0.48%，收27068.72點；費城半導體指數上漲176.39點或1.41%，收12668.93點。焦點個股方面，雲端運算及網路安全公司Akamai與Anthropic達成合作協議後，Akamai週五股價一度大漲16.3%，其後升幅逐步收窄，收盤時仍漲3.2%，每股報113.94美元。