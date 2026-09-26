金曲歌王李玖哲在2014年和日本賽車皇后相馬茜登記結婚，夫妻倆婚後甜蜜幸福，偶爾公開放閃光彈，昨（25）日適逢中秋節，他難得分享兩人同框的照片，淡出演藝圈多年的相馬茜保養得宜，令大批網友感到驚豔，大呼：「嫂子還是超級正！」
相馬茜沒有歲月痕跡 李玖哲調皮做鬼臉
曝光的相片，相馬茜一頭豐厚長髮披肩，戴著粗框眼鏡對著鏡頭比出剪刀手，年過半百的她化上淡妝，深邃五官依舊甜美，容貌與婚前沒有太大差異，相當凍齡，老公李玖哲則在後方嘟起腮幫子，調皮做鬼臉，看得出來小倆口感情依舊甜膩。
李玖哲在配文寫下：「祝大家吃餅賞月，願望都實現，月來月好，中秋節快樂！」網友看到合照紛紛表示：「好美的畫面」、「哇哇，漂亮老婆出現了！相馬茜還是一樣漂亮呢」、「難得的放閃」、「相馬茜好美」、「幸福的夫妻！小學追到現在！」
相馬茜7年前最後露面 嫁李玖哲後淡出
相馬茜當年嫁給李玖哲後便逐漸淡出螢光幕，近年多半待在日本照顧雙親，最近一次公開露臉已經是在2019年現身力挺老公的台北小巨蛋演唱會，當時她低調坐在台下，大方與現場媒體及粉絲打招呼。李玖哲曾經透露，在自己經歷合約糾紛、人生低谷與沒有收入的7年期間，老婆始終不離不棄陪伴在身邊，讓他極度感恩，視對方為生命中的天使。
資料來源：李玖哲IG
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曝光的相片，相馬茜一頭豐厚長髮披肩，戴著粗框眼鏡對著鏡頭比出剪刀手，年過半百的她化上淡妝，深邃五官依舊甜美，容貌與婚前沒有太大差異，相當凍齡，老公李玖哲則在後方嘟起腮幫子，調皮做鬼臉，看得出來小倆口感情依舊甜膩。
李玖哲在配文寫下：「祝大家吃餅賞月，願望都實現，月來月好，中秋節快樂！」網友看到合照紛紛表示：「好美的畫面」、「哇哇，漂亮老婆出現了！相馬茜還是一樣漂亮呢」、「難得的放閃」、「相馬茜好美」、「幸福的夫妻！小學追到現在！」
相馬茜當年嫁給李玖哲後便逐漸淡出螢光幕，近年多半待在日本照顧雙親，最近一次公開露臉已經是在2019年現身力挺老公的台北小巨蛋演唱會，當時她低調坐在台下，大方與現場媒體及粉絲打招呼。李玖哲曾經透露，在自己經歷合約糾紛、人生低谷與沒有收入的7年期間，老婆始終不離不棄陪伴在身邊，讓他極度感恩，視對方為生命中的天使。
資料來源：李玖哲IG