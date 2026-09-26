中秋節連假今（26）日邁入第二天，中央氣象署表示，各地天氣大多為多雲到晴，午後山區僅有零星短暫陣雨，但白天偏熱，中南部局部可以達到36度，預計到9月底全台各地都會是好天氣，不過，下週四10月1日起東北季風增強，桃園以北及東半部變天有雨。至於舒力基颱風，預計今天北轉、挑戰增強為中度颱風，之後轉東北朝日本海面前進，對台灣沒有影響。
中秋連假第二天超熱飆高溫！下週四開始變天
氣象署表示，今天各地大致多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，白天各地高溫約31至34度，西半部內陸地區溫度會再高一些，中南部有局部36度高溫機率；早晚溫差會比較大，北部及宜花低溫約23至24度，其他地區25至27度；離島地區則為25度至32度。
氣象署提到，從週日開始至下週三各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨，要一直到下週四10月1日開始東北季風增強，週五迎風面桃園以北及東半部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
舒力基颱風挑戰中颱「北轉衝去日本」！下週末恐又有低壓擾動發展
至於大家關心的舒力基颱風，是否會影響到台灣？根據氣象署最新觀測，舒力基颱風預計今天北轉，今、明兩天強度增強為中度颱風，隨後再轉向東北，朝日本南方海面，對台灣沒有直接影響，僅間接將帶來長浪，今晚到明天東部、恆春半島有長浪發生的現象。
另外，下週六（10月3日）至下下週一（10月5日）熱帶洋面有低壓擾動發展機率，但發展位置、時間及強度仍有不確定性，需要持續觀察。
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氣象署表示，今天各地大致多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，白天各地高溫約31至34度，西半部內陸地區溫度會再高一些，中南部有局部36度高溫機率；早晚溫差會比較大，北部及宜花低溫約23至24度，其他地區25至27度；離島地區則為25度至32度。
氣象署提到，從週日開始至下週三各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨，要一直到下週四10月1日開始東北季風增強，週五迎風面桃園以北及東半部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
至於大家關心的舒力基颱風，是否會影響到台灣？根據氣象署最新觀測，舒力基颱風預計今天北轉，今、明兩天強度增強為中度颱風，隨後再轉向東北，朝日本南方海面，對台灣沒有直接影響，僅間接將帶來長浪，今晚到明天東部、恆春半島有長浪發生的現象。
另外，下週六（10月3日）至下下週一（10月5日）熱帶洋面有低壓擾動發展機率，但發展位置、時間及強度仍有不確定性，需要持續觀察。