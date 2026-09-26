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中秋連假第二天超熱飆高溫！下週四開始變天

今天各地大致多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，白天各地高溫約31至34度，西半部內陸地區溫度會再高一些，中南部有局部36度高溫機率

要一直到下週四10月1日開始東北季風增強，週五迎風面桃園以北及東半部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴

▲今天各地大致多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，白天各地高溫約31至34度，中南部有局部36度高溫機率。（圖／記者葉政勳攝）

舒力基颱風挑戰中颱「北轉衝去日本」！下週末恐又有低壓擾動發展

舒力基颱風預計今天北轉，今、明兩天強度增強為中度颱風，隨後再轉向東北，朝日本南方海面