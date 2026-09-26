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「川習會」落幕後，美中高層互動仍將持續。中國國家主席習近平25日在白宮，與美國總統川普（Donald Trump）茶敘時表示，今年內預計還會與川普見面2次。與此同時，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）也在川習會後，接受美媒採訪時透露，美國對台政策沒有改變。習近平25日在白宮表示，預計今年稍後還會與川普見面2次，一次是在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC），另一次則是在美國舉行的二十國集團（G20）峰會。川普隨後也在自家社群平台發文，期待與習近平再次會面，證實按照目前公開規劃，2人預計11月會在APEC再度接觸，並於12月在邁阿密舉行的G20峰會期間碰面。就在川習會結束後，美國駐中國大使龐德偉接受《CNBC》訪問，被問及台灣問題時聲稱，川普政府對台灣的政策沒有改變。龐德偉表示，美國仍致力於一中政策、《台灣關係法》、中美三個聯合公報以及六項保證。美國希望維持台海和平，不希望任何一方透過脅迫改變現狀，也不支持台灣獨立。龐德偉指出，中國一直試圖促使美國表態，但美國既沒有改變措辭，也沒有改變立場，相關訊息已傳達給習近平。此外，龐德偉也提到伊朗問題，聲稱美國幾週前就明確表達，中國對伊朗提供的任何幫助，無論直接還是間接，是情報、零件或軍事裝備，都是完全不能接受的。習近平此次與川普會談時，台灣也是雙方討論的重要議題。中國官方在會後公布的資訊中表示，中方希望美方恪守一個中國原則，反對「台獨」並慎重處理台灣問題。不過，美方並未公開表示，此次川習會有對台灣政策做出新的調整，而龐德偉在會後重申既有政策框架，也使「美國是否因川習會而改變對台政策」成為外界關注的焦點。接下來，11月的APEC、12月的G20，川習2人將如何互動，以及美中雙方對台灣議題的其它表態，將成為觀察美中台關係的重要指標。