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NBA歷史得分王「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在今年休賽季結束了與洛杉磯湖人隊長達八年的合作，跌破眾人眼鏡地以一份為期兩年、價值800萬美元的合約轉戰費城76人隊。本周，現年41歲的詹姆斯在他與奈許（Steve Nash）共同主持的Podcast節目《Mind the Game》中，首度打破沉默，親自揭露了促使他做出這項重大決定的三大關鍵因素：全明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）、當家長人恩比德（Joel Embiid），以及新同學布朗（Jaylen Brown）。詹姆斯在節目中坦言，他與馬克西之間超越球場的深厚友誼，是吸引他來到費城的重要原因。兩人不僅共享同一位經紀人保羅（Rich Paul），私下更是訓練夥伴與好友。詹姆斯回憶道，馬克西19歲時就曾造訪他家，與他的兩個兒子布朗尼（Bronny）和布萊斯（Bryce）一起打電動，當時馬克西對詹姆斯夫婦展現出的尊重，讓詹姆斯留下深刻印象。「當我成為自由球員，並決定讓湖人隊知道我不會回歸時，他（馬克西）是第一批打電話給我的人之一，」詹姆斯說道。「我非常喜歡馬克西的一切，你每天看到的他都是同一個真誠的人，這在體育界，甚至在生活中都是非常罕見的。」在籃球層面上，馬克西已經蛻變為一名頂尖的得分型後衛，他無球與持球兼具的打法，被認為能與詹姆斯完美契合，猶如當年詹姆斯與厄文（Kyrie Irving）的冠軍組合。除了與馬克西的情誼，幫助恩比德奪得生涯首冠，也是詹姆斯決定加盟76人的強大動力。恩比德擁有例行賽MVP、兩座得分王以及奧運金牌，但自2014年被選中以來，他從未帶領76人突破季後賽第二輪。詹姆斯在節目中感性地說：「他在聯盟裡完成了一切，唯一沒做到的就是贏得總冠軍。我想試著幫助他拿到那第一座金盃。他把這座城市扛在肩上，他就是過去10年、12年來的『過程』。但我認為，是時候讓我們帶領你更深入這個『過程』了。我希望能成為幫助他跨越那道障礙的最後一塊拼圖。」詹姆斯也透露，76人在休賽季發動交易盤來NBA總決賽MVP布朗，是影響他決定的「X因子」。在76人發動這筆交易前，費城甚至不在詹姆斯的考慮名單內。詹姆斯與布朗是76人先發陣容中唯二擁有總冠軍經驗，且皆為FMVP的球員。他們深知奪冠所需的艱辛與代價。詹姆斯表示：「從我們踏上訓練營球場的那一刻起，直到我們舉起歐布萊恩金盃的那一刻，我們都知道這需要付出什麼。」詹姆斯預計將於下周一的球隊媒體日首度以76人球員身分亮相，隨後將於週二展開訓練營。擁有詹姆斯、恩比德、馬克西與布朗這套星光熠熠的陣容，76人新賽季的目標只有一個：為費城帶來睽違43年的NBA總冠軍。