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2026年名古屋亞運棒球項目超級循環賽（Super Round）首戰於昨（25）日中秋夜登場。力拚亞運金牌五連霸的韓國代表隊，竟在豐橋市民球場以0：5慘遭全由日本社會人選手組成的日本代表隊完封。這場被韓國媒體痛批為「豐橋慘案」與「中秋節大慘案」的敗仗，主帥柳志炫也坦言這是一場「出乎意料的慘敗」。這是韓國繼2006年杜哈亞運後，相隔20年再度於亞運賽場上敗給日本，更是自1994年亞運納入棒球項目以來，韓國首度在「韓日戰」中遭到對手完封。本屆韓國代表隊雖然以25歲以下的年輕球員為主體，但全數皆為韓國職棒（KBO）各隊的一軍主力，並動用了3個外卡名額補強戰力；反觀身為地主的日本隊，陣中沒有任何職棒球員，全數來自一邊工作、一邊打球的企業球隊。然而，這場原本被視為「職業對決業餘」的比賽，卻呈現一面倒的局勢。日本隊派出年僅24歲、正職為公司設施部員工的左投樋口新掛帥先發。樋口新以精準的控球與極具威力的變化球，主投7局僅被敲出4支零星安打，狂飆4次三振，讓韓國打線完全熄火。韓國隊全場攻勢乏善可陳，前6局好不容易擠出的3支安打，竟全數以雙殺打作收，其中主砲盧施煥更包辦了兩次雙殺，徹底阻斷了反攻氣勢。在守備方面，韓國隊先發投手蘇珩準在第3局遭遇亂流，在保送與安打連發下，加上游擊手金揮執的傳球失誤，單局狂丟3分。隨後登板的牛棚投手趙丙炫與朴英賢也未能力挽狂瀾，在第6局再丟2分，最終以0比5苦吞敗仗。賽後，韓國媒體群起譁然。《首爾體育》以「中秋大慘案」形容這場敗仗；《京鄉新聞》則直言這是「豐橋慘案」，並表示：「儘管日本社會人棒球實力不俗，樋口新也是職棒選秀的熱門人選，但這對於一支全由職棒球員組成的國家隊來說，絕不能成為無力輸球的藉口。」韓國隊吞下首敗後，戰績來到1勝1敗。明日（26日）對戰中國的比賽將成為攸關晉級的生死戰。若順利擊敗中國，而日本也擊敗台灣，韓日兩隊將於27日的金牌戰再度碰頭；但若台灣擊敗日本，將形成台、日、韓三隊皆為2勝1敗的互咬局面，屆時將透過「對戰優質率（TQB）」來決定晉級名額。面對嚴峻的戰況，韓國隊總教練柳志炫賽後無奈表示：「原本計畫是贏下這場比賽直接晉級決賽，這是一場出乎意料的敗仗。現在不是去想日本決賽的時候了，我們必須專注於準備明天的比賽並拿下勝利。」