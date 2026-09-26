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美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平，當地時間23至25日在華盛頓舉行今年第2次「川習會」，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）亦高度關注。他25日在聖彼得堡出席活動期間，談及這場美中元首峰會，表示美國、中國是全球最大的2個經濟體，2國關係變化對全球經濟都會產生外溢影響。普丁表示，美中元首的會談，以及雙方針對各項爭議、問題所達成的協議，都可能對全球經濟產生影響，包括俄羅斯。有傳媒進一步詢問，習近平與川普互動密切，是否讓普丁感到「嫉妒」，對此普丁則回應，這樣的說法不適用於政治關係，「嫉妒」比較屬於男女關係的概念。川習會結束後，11月在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議，成為下一個值得觀察的高層外交場合。普丁25日透露，他傾向於出席APEC，但最終是否成行，仍要視到時俄羅斯的國內情況而定。與此同時，習近平在白宮與川普會面時也說，今年預計還會與川普碰面2次，分別是在中國舉行的APEC，以及12月在美國邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會。這意味著，若相關行程確實有按照規劃進行，APEC將同時成為美中俄互動的重要場合。至於普丁、川普與習近平是否會在APEC期間舉行三方會談，目前仍沒有正式定案。俄方官員先前曾公開表示，不排除三方接觸的可能性，但仍須視議程與外交協調而定。俄羅斯《國際文傳社》25日也報導，川普已接受習近平邀請出席11月APEC，期間普丁是否會跟川普會晤，尚未確定下來。對於莫斯科而言，普丁此次公開談到川習會對俄羅斯的影響，同時表態有意出席APEC，顯示俄方正密切留意美中關係發展。隨著11月APEC、12月G20接連到來，美中俄3方高層是否進一步接觸，也將成為川習會後，國際外交的重要觀察焦點。原文連結：