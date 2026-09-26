女神徐若瑄14歲即出道扛起家計，大一歲的親姊姊徐若瑜（又名徐佩瑜）一路陪伴她，成為最強後盾之一，昨（25）日中秋佳節，徐若瑄公開一張姊妹倆年輕時的合照，留著極短髮的徐若瑜神似日本巨星內田有紀，引來不少網友驚呼。
姊妹倆嫩照曝光 徐若瑄姊姊神似內田有紀
昨晚，徐若瑄在粉專發文，透露姊姊用舊照片和AI生成一張中秋賀卡給她，原始相片中，徐若瑄綁著公主頭，模樣稚嫩，一旁姊姊徐若瑜一頭俐落短髮襯托立體五官輪廓，清麗動人，照片上壓著一行字，「謝謝姊！一直都在，Love u」。
徐若瑄另在配文寫下：「我姊，短頭髮的時候，他們都說像內田有紀！」大呼姊姊好美，網友看了照片紛紛附和，「姊姊神仙顏值」、「為啥姊姊可以那麼漂亮」、「妳們都是女神，好美！」
姊姊背後打點一切 徐若瑄：我的偉大女人
過去受訪，徐若瑄曾經形容姊姊是「我背後的偉大女人」，由於徐若瑄工作關係需要經常在世界各地飛行、負責在外賺錢養家，家中大小事及行政、財務管理，幾乎都由徐若瑜在背後幫忙打點與照顧。徐若瑄曾經感性地表示，出道以來她從不覺得自己是在單打獨鬥，「尤其是姊姊陪伴身旁，給我的細心照顧跟從不缺席的支持，讓我能無畏地挺過來！」
資料來源：徐若瑄臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨晚，徐若瑄在粉專發文，透露姊姊用舊照片和AI生成一張中秋賀卡給她，原始相片中，徐若瑄綁著公主頭，模樣稚嫩，一旁姊姊徐若瑜一頭俐落短髮襯托立體五官輪廓，清麗動人，照片上壓著一行字，「謝謝姊！一直都在，Love u」。
徐若瑄另在配文寫下：「我姊，短頭髮的時候，他們都說像內田有紀！」大呼姊姊好美，網友看了照片紛紛附和，「姊姊神仙顏值」、「為啥姊姊可以那麼漂亮」、「妳們都是女神，好美！」
過去受訪，徐若瑄曾經形容姊姊是「我背後的偉大女人」，由於徐若瑄工作關係需要經常在世界各地飛行、負責在外賺錢養家，家中大小事及行政、財務管理，幾乎都由徐若瑜在背後幫忙打點與照顧。徐若瑄曾經感性地表示，出道以來她從不覺得自己是在單打獨鬥，「尤其是姊姊陪伴身旁，給我的細心照顧跟從不缺席的支持，讓我能無畏地挺過來！」
資料來源：徐若瑄臉書