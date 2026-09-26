美國總統川普（Donald Trump）當地時間24日晚上，在白宮設國宴款待中國國家主席習近平夫婦，除了華麗菜色與科技巨頭雲集的賓客名單，演奏的音樂也意外成為外媒關注焦點。美媒《紐約郵報》指出，現場演出了音樂劇《悲慘世界》的經典曲目「One Day More」，而這部作品及其中部分歌曲，在中國、香港具有特殊的政治文化背景。
根據白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino Jr.🇺🇸）社群公開的現場影片，多名歌手在晚宴期間演唱「One Day More」。這首歌是《悲慘世界》第一幕結尾的重要曲目，劇中學生革命者正準備投入起義，歌曲則將不同角色對於即將到來的衝突、革命與未來的期待，都交織在一起。
外媒注意到《悲慘世界》的政治象徵
《紐約郵報》以「白宮在川習會國宴，演出曾在中國被審查的《悲慘世界》歌曲」為題，報導這項安排，特別指出《悲慘世界》在中國政治語境的特殊歷史。
報導提到，另一首歌曲「Do You Hear the People Sing?」曾在反送中期間，與香港民主運動產生聯繫，示威者曾多次演唱這首曲目，象徵意義不同於一般音樂劇作品。
2首歌同樣來自《悲慘世界》，但政治背景並不完全相同。外媒之所以將2者放在一起討論，主要是因為整部音樂劇本身圍繞貧困、階級、壓迫與反抗等主題，而其中的革命歌曲又曾被不同政治運動引用。
川普與《悲慘世界》早有淵源
值得注意的是，這並不是川普第一次在公開場合出現《悲慘世界》的音樂。
據悉，川普是《悲慘世界》的忠實粉絲，「One Day More」和「Do You Hear the People Sing?」都是他政治和官方活動的保留曲目。
報導提到，之前川普面臨刑事起訴陰影，他於2022年11月在海湖莊園啟動「2024年總統競選活動」時，就選了「Do You Hear the People Sing?」作為出場音樂。
是政治訊號，還是單純表演？
歌曲選擇之所以引起外媒注意，關鍵就在於它發生的場合。
這不是一般音樂會，而是川普款待習近平的國宴。就在當天，2國領導人才剛就台灣、貿易、AI及其他敏感議題舉行會談，所以具有革命、人民反抗意涵的音樂劇曲目，自然容易引發政治聯想。
目前沒有公開證據顯示，白宮選擇的曲目，就是為了向習近平傳達政治訊息，究竟這只是國宴一段單純表演，還是有更深層的象徵意義，就看各界如何解讀。
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《紐約郵報》以「白宮在川習會國宴，演出曾在中國被審查的《悲慘世界》歌曲」為題，報導這項安排，特別指出《悲慘世界》在中國政治語境的特殊歷史。
報導提到，另一首歌曲「Do You Hear the People Sing?」曾在反送中期間，與香港民主運動產生聯繫，示威者曾多次演唱這首曲目，象徵意義不同於一般音樂劇作品。
2首歌同樣來自《悲慘世界》，但政治背景並不完全相同。外媒之所以將2者放在一起討論，主要是因為整部音樂劇本身圍繞貧困、階級、壓迫與反抗等主題，而其中的革命歌曲又曾被不同政治運動引用。
川普與《悲慘世界》早有淵源
值得注意的是，這並不是川普第一次在公開場合出現《悲慘世界》的音樂。
據悉，川普是《悲慘世界》的忠實粉絲，「One Day More」和「Do You Hear the People Sing?」都是他政治和官方活動的保留曲目。
報導提到，之前川普面臨刑事起訴陰影，他於2022年11月在海湖莊園啟動「2024年總統競選活動」時，就選了「Do You Hear the People Sing?」作為出場音樂。
是政治訊號，還是單純表演？
歌曲選擇之所以引起外媒注意，關鍵就在於它發生的場合。
這不是一般音樂會，而是川普款待習近平的國宴。就在當天，2國領導人才剛就台灣、貿易、AI及其他敏感議題舉行會談，所以具有革命、人民反抗意涵的音樂劇曲目，自然容易引發政治聯想。
目前沒有公開證據顯示，白宮選擇的曲目，就是為了向習近平傳達政治訊息，究竟這只是國宴一段單純表演，還是有更深層的象徵意義，就看各界如何解讀。
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