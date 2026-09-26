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自2025年2月加盟洛杉磯湖人隊以來，超級球星唐西奇（Luka Doncic）已確立為球隊的現在與未來。為了在新賽季前凝聚團隊默契，唐西奇今年休賽季特別邀請湖人隊友們，前往他的家鄉斯洛維尼亞舉辦為期5天的迷你訓練營。這趟旅程不僅讓球員們建立起深厚的情誼，也展現了唐西奇接班球隊後的強大領袖氣質。而這行程也非純觀光和聯誼，而是真槍實彈地進行訓練，唐西奇在訓練中甚至不小心肘傷了（Collin Sexton），導致對方嘴唇流血，強度相當大。在近期社群媒體上流傳的一段影片中，唐西奇在訓練營期間對著隊友們放出狠話：「你們最好把球傳給我，因為這個國家他X的是我說了算！」這句充滿霸氣的言論隨即引發網路熱議。不過從影片中可以看出，唐西奇純粹是在開玩笑，再次展現了他一貫的幽默性格。雖然氣氛融洽，但訓練營的對抗強度可是「玩真的」。在一次場上訓練中，唐西奇不慎肘擊了新入隊的後衛塞克斯頓，導致塞克斯頓的上下嘴唇當場破裂流血。然而，滿嘴鮮血的塞克斯頓卻堅持繼續練習，這種強悍的拚戰精神讓唐西奇大加讚賞。據報導，唐西奇自掏腰包支付了隊友們飛往斯洛維尼亞的機票與所有開銷。這份用心也獲得了回報，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）在記者會上透露，球員們甚至親手寫了感謝卡片交給唐西奇。隊友魯尼（Kevon Looney）也對唐西奇的領導力給予高度評價：「這展現了他的品格和對勝利的渴望。他想讓大家了解他的成長背景與為人，我們也看到了他在球場外的真實個性。他是一位出色的球員和領袖，我們會跟隨他的腳步。」在詹姆斯（LeBron James）離隊後，湖人隊在今年夏天徹底圍繞唐西奇進行了陣容重整。除了換來唐西奇心儀的先發中鋒凱斯勒（Walker Kessler），並以接近頂薪的合約續留里夫斯（Austin Reaves）之外，球隊還補進了具備外線能力的馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）與塞克斯頓，以及格萊姆斯（Quentin Grimes）、威廉斯（Ziaire Williams）和賽布爾（Matisse Thybulle）等多名側翼防守悍將。佩林卡強調，球隊在進行重大陣容變動前，都會與唐西奇進行討論與合作。對於這趟斯洛維尼亞之旅，完全擺脫腿筋傷勢的唐西奇在受訪時表示，這在幾年前是他不會自在去做的事，但他現在更看重「領導力」。「陣容中有這麼多新面孔，我希望能確保我們建立起良好的化學效應。等到球季開打，大家就會看到成果。」唐西奇正準備帶領全新面貌的湖人隊迎接新賽季的挑戰。