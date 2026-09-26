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▲當全場目光聚焦在吉娜薇芙身上時，畫面中卻意外出現正在一旁準備比賽的老虎隊台灣好手李灝宇。（圖／翻攝自MLB X）

美國職棒大聯盟（MLB）進入例行賽的最後一個周末。對底特律老虎隊而言，這個週末的焦點全落在隊史傳奇球星、未來篤定入選名人堂的強投韋蘭德（Justin Verlander）身上，球團為他舉辦了盛大的引退周末活動。在台灣時間26日對戰匹茲堡海盜隊的系列賽首戰賽前，韋蘭德在家人、朋友與前隊友的圍繞下發表了感人的演說。隨後，他8歲的愛女吉娜薇芙（Genevieve Verlander）擔任了本場比賽的開球嘉賓。但這一場溫馨的球團活動中，李灝宇卻意外「搶鏡頭」成為主角。吉娜薇芙顯然從父親那裡得到了真傳，她穿著裙子與短靴，充滿自信地站在投手丘上，投出了一記完美的開球。這看似輕鬆的舉動，卻是許多成年人在開球時都難以做到的。韋蘭德在受訪時透露了這段溫馨的幕後花絮：「有一天我們來到球場練習，我問她：『妳想站在哪裡投？想站上投手丘嗎？』她毫不猶豫地回答：『投手丘。』我當時心想，真不愧是我的女兒。」然而，在MLB官方釋出的開球影片中，卻出現了令人會心一笑的插曲。當全場目光聚焦在吉娜薇芙身上時，畫面中卻意外出現正在一旁準備比賽的老虎隊台灣好手李灝宇。李灝宇似乎完全沒意識到自己入了鏡，專注神情的「天然呆」模樣，在如此溫馨感人的時刻顯得格外突兀，也讓不少老虎球迷笑翻，紛紛留言：「李灝宇，怎麼哪裡都有你！」回歸賽場焦點，這場比賽也是李灝宇本賽季的最後一個系列賽。自6月以來，李灝宇繳出了全隊頂尖的.292打擊率，展現出極佳的選球耐心與反方向推打能力，已成為老虎陣中不可或缺的進攻火力。目前李灝宇單季已累積85支安打，正持續朝著大谷翔平所保持的亞洲球員菜鳥年93安紀錄邁進。球迷們也期盼這位台灣小將能在面對海盜隊的最終戰役中延續火熱手感，為充滿驚奇的新秀賽季畫下完美句點，甚至一舉締造新紀錄。