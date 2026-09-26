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▲蔡阿嘎（右）和二伯在活動中開心地和現場粉絲打招呼、互動。（圖／讀者提供）

▲蔡阿嘎（後排右一）還和團員帶來唱跳演出，現場氣氛相當歡樂。（圖／讀者提供）

YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯創立的母嬰品牌HAHABABY 7月中爆發抄襲疑雲，許多黑歷史和爭議也陸續爆出，夫妻倆全面停更，沉寂近1個月才陸續發布新作品試水溫、逐步復出，昨（25）日中秋節是品牌家庭日，蔡阿嘎和二伯照原定計畫出席，近千人到場力挺，這也是兩人風波後首度公開露臉，不過蔡阿嘎婉拒受訪，活動結束後快步離開現場。看似不受抄襲風暴影響，「團員月光樂園：哈比中秋家庭日」昨天照常在台北市兒童新樂園登場，現場吸引近千位民眾到場，其中不乏家長帶著小孩子出席，還可見到有粉絲特地穿著品牌服飾現身，力挺意味濃厚，而蔡阿嘎和二伯也親自上台打招呼、致詞表達感謝，蔡阿嘎更對台下大喊：「希望大家玩得開心，感謝大家，謝謝！」活動中，蔡阿嘎和二伯開心地和現場粉絲互動，並帶來唱跳演出，大合照環節同樣吸引部分粉絲排隊，期間夫妻倆也安排做公益，現場捐出10萬元予「聖道兒童之家」，最後以煙火秀收尾。活動一結束，有記者上前要訪問，蔡阿嘎面帶微笑不願多作回應，隨後在工作人員陪同下快速離去。HAHABABY經歷爭議與內部整頓後，已經在9月17日中午12點正式以「HAHABABY 2.0」全新版本重新開放官方網站，同步亮相全新的品牌LOGO，針對先前品牌面臨抄襲與材質標示疑雲，團隊曾經委託律師發布聲明澄清，強調無侵權案件繫屬中，並表示虛心改正、會以更嚴謹的態度面對未來。