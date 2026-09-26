今（26）日為中秋節連假第2日，上午國道已開始湧現車潮，交通部高速公路局預估，今日國道以「北往南」路段最易壅塞，南向交通量上看 56 百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，包括國1楊梅-頭份、王田-員林、國5南港系統-頭城等九大地雷路段，建議避開壅塞時間，並留意高乘載管制。
高公局預估，今日國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。
國道9大地雷路段與易壅塞時段
而今日重點壅塞路段為：
📍南（東）向：國1楊梅-頭份、王田-員林；國3中和-關西、快官-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統
📍北（西）向：國1圓山-大華系統；國5宜蘭-坪林；國10仁武-左營端
高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另國5北向用路人建議於9時前出發。
留意高乘載管制 部分時間開放路肩
今日國道相關疏導措施包括：5時至12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；13時至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制；實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。
另高公局與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，高公局今日除了提供即時路況與管制建議外，也首度擴大宣導省道與快速公路的疏導資訊，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。
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國道9大地雷路段與易壅塞時段
而今日重點壅塞路段為：
📍南（東）向：國1楊梅-頭份、王田-員林；國3中和-關西、快官-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統
📍北（西）向：國1圓山-大華系統；國5宜蘭-坪林；國10仁武-左營端
高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另國5北向用路人建議於9時前出發。
留意高乘載管制 部分時間開放路肩
今日國道相關疏導措施包括：5時至12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；13時至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制；實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。
另高公局與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，高公局今日除了提供即時路況與管制建議外，也首度擴大宣導省道與快速公路的疏導資訊，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。