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▲張善政在「2026桃園新青年歡樂慶中秋『活力青春 愛在社區』活動」現場與民眾合照，也可看出萬人封街烤肉的震撼度。（圖／桃園市政府提供）

官方推薦桃園三處水岸賞月之景點：龍山滯洪池、大湳滯洪池、青塘園

▲桃園市水利局推薦中秋連假到桃園三處水岸賞月之景點，包含圖中的「龍山滯洪池」，與「大湳滯洪池」、「青塘園」。（圖／桃園市水利局提供）

中秋節連假到來，昨（25）日晚間在「2026桃園新青年歡樂慶中秋『活力青春 愛在社區』活動」再度舉辦萬人封街烤肉。張善政也到現場同慶並表示，中壢每逢中秋節從老街溪健走到晚間封街烤肉，已成為地方極具特色的節慶活動。今年邁入第24屆，由桃園市新都心生活文化協會號召18個社區及多個里共同參與，吸引上萬名市民齊聚同樂。而民眾也紛紛表態希望繼續辦下去。張善政指出，中壢封街烤肉自2002年舉辦至今已邁入第24年，除疫情期間外持續辦理，相當難得，烤肉之外現場也邀請元智大學、萬能科技大學學生及樂天啦啦隊帶來精彩表演，讓不同世代的市民朋友在熱鬧氣氛中歡度中秋佳節。另外，桃園市政府水務局也表示，建議民眾中秋節連假到了桃園後，不妨來場水岸賞月之旅，包含可以漫步「大湳滯洪池」，悠閒賞月；或者到「青塘園」，欣賞浪漫光影景觀橋；又或是「龍山滯洪池」，可美食、夜景雙重享受。