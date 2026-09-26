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2026年名古屋亞運棒球項目即將迎來備受矚目的「台日大戰」，日本代表隊預計將推派28歲的右投手近藤壱来（Kazuki Kondo）掛帥先發。這名目前效力於社會人球隊JR四國的王牌投手，不僅具備強大的三振能力與精準控球，更曾在去年的第31屆BFA亞洲棒球錦標賽決賽中讓中華隊吃足苦頭。1998年出生的近藤壱来，身高180公分、體重78公斤。他的棒球生涯經歷相當豐富，曾在日本獨立聯盟的香川橄欖樹隊（Kagawa Olive Guyners）效力，並於2021年豪取15勝，榮登聯盟勝投王及賽季MVP。2023年他轉戰社會人球隊JR四國，迅速成為球隊主力，並多次入選社會人日本代表隊。台灣球迷對近藤壱来應該不陌生。在去年（2025年）舉行的第31屆BFA亞錦賽決賽中，正是由他擔任先發投手對決中華隊。當時他主投6局無失分，狂飆9次三振，展現極具壓制力的投球內容，不僅幫助日本隊大勝奪冠，賽後更獲選為大會MVP。相隔1年再度於亞運賽場上交手，他無疑是中華隊奪勝道路上的巨大考驗。近藤壱来的投球風格以高三振率著稱。他的直球最快球速可達149公里，且擁有出色的體力，即使投到比賽後半段球速依然不減。而他最令人畏懼的，是其絕佳的控球能力（保送率僅1.70），並搭配他最擅長的2種球路——滑球與指叉球。這兩大武器為他帶來高達9.68的奪三振率，能有效擾亂打者節奏並製造揮空。面對這位狀態穩定的社會人強投，中華隊打線能否在比賽後半段前突破他的變化球攻勢，將是本場抗日之戰的勝負關鍵。