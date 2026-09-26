2026年最新動漫話題聲量榜單出爐！《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤今年1月至9月中旬聲量，公布熱議TOP8作品。雖然冠軍《尼古喵喵》因香菸爭議遭下架，但榜單上亞、季軍的《葬送的芙莉蓮》第二季與《無職轉生III》正版串流皆可觀看，非常推薦加入追劇清單！
🟡尼古喵喵香菸爭議遭檢舉下架！聲量強勢奪冠
觀察2026截至9月中旬的網路討論，《尼古喵喵》聲量高居榜首。作品以荒誕日常描繪主角「尼古」的生活，表面看似廢人搞笑劇，實則深刻諷刺社會現實與底層無奈。然而，劇中頻繁出現真實菸品品牌及吸菸畫面，引發「菸癮成癮」議題延燒至現實，先後在香港與台灣遭民眾檢舉，導致作品從串流平台下架。此事引發正反激辯，部分網友質疑處置過當、壓制創作自由；另一派則力挺下架，認為露骨展示菸品品牌確屬違法，爭議事件極大程度帶動了本作聲量。
🟡葬送的芙莉蓮慢步調超療癒！串流看得到超推
聲量位居第二且正版串流熱播中的《葬送的芙莉蓮》第二季，延續前作透過冒險旅程探討時間、生命與情感的敘事特色。芙莉蓮一行人於旅途中展現對重要之人的思念，情節溫馨細膩。相較於多數節奏緊湊、衝突強烈的作品，網友盛讚本作步調平緩流暢，是「難得能讓心靜下來慢慢看的佳作」。劇中的日常支線宛如現實生活的縮影，讓不同背景的觀眾都能產生共鳴，看完後能深刻感受心靈被治癒與補足，是連假與空檔必追的口碑神作。
🟡無職轉生主角成長引發共鳴！九月底迎接高潮
同樣在串流平台引發追番熱潮、聲量排名第三的《無職轉生III～到了異世界就拿出真本事～》，則以主角充滿缺點且不討喜的人設持續引發熱議。不少觀眾坦言主角初期膚淺好色的性格令人感到不適，但正因作品並未刻意美化角色，反而真實展現出複雜的人性面貌，使主角後續面對問題、承擔責任並獲得成長的過程更具強烈對比。隨著本季預計於9月底播畢，原著粉絲紛紛開始預測高潮篇章走向，高度關注動畫團隊後續將如何改編呈現精采劇情。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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觀察2026截至9月中旬的網路討論，《尼古喵喵》聲量高居榜首。作品以荒誕日常描繪主角「尼古」的生活，表面看似廢人搞笑劇，實則深刻諷刺社會現實與底層無奈。然而，劇中頻繁出現真實菸品品牌及吸菸畫面，引發「菸癮成癮」議題延燒至現實，先後在香港與台灣遭民眾檢舉，導致作品從串流平台下架。此事引發正反激辯，部分網友質疑處置過當、壓制創作自由；另一派則力挺下架，認為露骨展示菸品品牌確屬違法，爭議事件極大程度帶動了本作聲量。
聲量位居第二且正版串流熱播中的《葬送的芙莉蓮》第二季，延續前作透過冒險旅程探討時間、生命與情感的敘事特色。芙莉蓮一行人於旅途中展現對重要之人的思念，情節溫馨細膩。相較於多數節奏緊湊、衝突強烈的作品，網友盛讚本作步調平緩流暢，是「難得能讓心靜下來慢慢看的佳作」。劇中的日常支線宛如現實生活的縮影，讓不同背景的觀眾都能產生共鳴，看完後能深刻感受心靈被治癒與補足，是連假與空檔必追的口碑神作。
🟡無職轉生主角成長引發共鳴！九月底迎接高潮
同樣在串流平台引發追番熱潮、聲量排名第三的《無職轉生III～到了異世界就拿出真本事～》，則以主角充滿缺點且不討喜的人設持續引發熱議。不少觀眾坦言主角初期膚淺好色的性格令人感到不適，但正因作品並未刻意美化角色，反而真實展現出複雜的人性面貌，使主角後續面對問題、承擔責任並獲得成長的過程更具強烈對比。隨著本季預計於9月底播畢，原著粉絲紛紛開始預測高潮篇章走向，高度關注動畫團隊後續將如何改編呈現精采劇情。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！