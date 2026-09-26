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30週年活動不斷 精靈球貼紙免費拿

貼紙數量有限 建議8點半前就要到

歡慶寶可夢30週年，今年有許多訓練家們相當期待的活動，官方近期在台北捷運中山站舉辦「寶可夢30週年：尋找你的寶可夢」活動，打造一整面精靈球貼紙打卡牆，玩家們可領取1張精靈球貼紙，並且發現藏身在後面的30週年設計的寶可夢圖案，每次貼紙一更新就被搶爆，官方也宣布，在中秋、教師節連假期間（9月25日到28日）每天都會更新貼紙，訓練家們也建議，最好在早上8點半前抵達領取。今年迎來寶可夢30週年，官方預計在10月10日、10月11日舉辦大型慶祝慶典「PokéXciting!」，在此之前，官方也舉辦許多預熱活動，台北捷運中山站就設置了「寶可夢30週年：尋找你的寶可夢」活動，讓玩家、粉絲們紛紛前往朝聖。官方在捷運中山站B1大廳層打造一整面精靈球貼紙打卡牆，每一位玩家都可以免費撕下1張精靈球貼紙，下面會隱藏一隻30週年設計的寶可夢，讓人相當驚喜，吸引許多訓練家們駐足、拍照。因為精靈球貼紙數量有限，每次補貨，很快就會被搶光，官方也表示，在中秋、教師節連假（9月25日到28日）期間，每天都會重點補貨，現場工作人員也會舉牌提醒補貨時間，有訓練家建議，貼紙會在清晨補滿，建議在早上8點半前就到中山站領取，會比較有機會拿到精靈球貼紙。除了精靈球貼紙之外，周邊還有伊布等經典寶可夢的拍照區、30週年電子看板，如果玩家有遊玩《Pokémon GO》，現場出示畫面，或是完成社群打卡任務，還有機會領到手拿扇、明信片等周邊商品。