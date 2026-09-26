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2026年愛知・名古屋亞運田徑賽事於昨（25）日在瑞穗公園陸上競技場（Mizuho Park Athletic Stadium）點燃戰火，備受矚目的男女100公尺短跑「飛人」大戰結果出爐。泰國短跑好手汶頌（Puripol Boonson）與中國17歲超新星陳玉潔（Chen Yujie）分別在男女100公尺決賽中脫穎而出，雙雙摘下金牌。在男子100公尺決賽中，泰國好手汶頌展現了驚人的爆發力，不僅成功摘金，更在準決賽與決賽中兩度刷新亞運大會紀錄。賽後他難掩興奮之情：「我對這次比賽感到非常興奮，現在我真的非常開心。我告訴自己：『保持耐心，繼續前進。』我的夢想就是做到這點，而我做到了。」帶著這面金牌的肯定，他隨即將目標放眼國際舞台：「現在我希望能站上世界田徑錦標賽和奧運會的頒獎台。」拿下男子100公尺銀牌的阿曼選手阿里·巴魯希（Ali Al Balushi），對自己的表現感到滿意，但也透露出些許遺憾：「我其實是為了跑進10秒內（sub-10）而來的，可惜今天不是我的日子，但我已經非常接近了（10.04秒）。」他誓言在接下來的200公尺賽事中繼續拚搏。女子100公尺決賽則誕生了一位年輕的亞洲飛人——年僅17歲的中國選手陳玉潔。對於這面金牌，她表示這是最好的成年禮：「今年底（12月）我就要滿18歲了，在中國這代表成年。所以能站在亞運會的最高頒獎台上，是我最好的生日禮物。」儘管在賽前緊張到雙腿發抖，腦中不斷祈求「不要搶跑」，但陳玉潔在鳴槍後完美發揮。對於未來的目標，她展現出初生之犢不畏虎的霸氣：「我沒有極限。現在我成為了冠軍，未來的目標就是衛冕。我現在處於挑戰別人的位置，而不是等待被別人挑戰。我希望能在世錦賽和奧運會上為中國女飛人和亞洲女飛人留下印記。」在此項目拿下銅牌的巴林選手愛迪翁（Edidiong Odiong），則對起跑失誤感到懊惱：「100公尺不是200公尺，如果你前50公尺跑不出來，相信我，那就很難追了。」但她仍對能站上頒獎台心懷感恩，並將專注力轉向自己的主項200公尺賽事。