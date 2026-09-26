中國與菲律賓在南海仁愛礁再起摩擦。中國海警25日、適逢中秋節，指控菲律賓前一天派出運補船前往仁愛礁，無視中方勸告，並批評菲方在「中方節日期間」採取挑釁行徑、煽宣炒作。
根據中國國防部引述中國海警局說明，菲律賓9月24日派出運補船，為在仁愛礁「非法坐灘」的船隻提供補給，中國依法對菲方運補船採取現場跟監、喊話警告等措施，並要求菲方「立即停止挑釁滋事」。
特別點出「中方節日期間」
中國海警的說法裡特別提到，菲方是在「中方節日期間」採取挑釁行徑。由於9月25日正值中秋節，中方是在中秋節當天，對前一日的仁愛礁事件做出公開批評。
中方同時指責菲方行動違反《南海各方行為宣言》，重申會繼續在包括仁愛礁在內的南沙群島、附近海域，開展維權執法活動。
不過，菲律賓方面對事件的描述則完全不同。《路透社》報導，菲律賓海巡隊25日指控中國海警與解放軍海軍，阻撓24日的仁愛礁補給任務，危險操作導致菲國人員身陷險境。
菲方表示，雖然當天沒有發生碰撞，也沒有人受傷，但最終未能完成補給任務，強調菲律賓符合國際法，要求中國停止干擾菲國在南海的正當行動。
此事恰好也發生在中國國家主席習近平，遠赴美國參加今年第2次川習會之際，對北京而言，菲律賓在中秋假期期間，進行仁愛礁補給，是一次需要公開警告的行動。
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特別點出「中方節日期間」
中國海警的說法裡特別提到，菲方是在「中方節日期間」採取挑釁行徑。由於9月25日正值中秋節，中方是在中秋節當天，對前一日的仁愛礁事件做出公開批評。
中方同時指責菲方行動違反《南海各方行為宣言》，重申會繼續在包括仁愛礁在內的南沙群島、附近海域，開展維權執法活動。
不過，菲律賓方面對事件的描述則完全不同。《路透社》報導，菲律賓海巡隊25日指控中國海警與解放軍海軍，阻撓24日的仁愛礁補給任務，危險操作導致菲國人員身陷險境。
菲方表示，雖然當天沒有發生碰撞，也沒有人受傷，但最終未能完成補給任務，強調菲律賓符合國際法，要求中國停止干擾菲國在南海的正當行動。
此事恰好也發生在中國國家主席習近平，遠赴美國參加今年第2次川習會之際，對北京而言，菲律賓在中秋假期期間，進行仁愛礁補給，是一次需要公開警告的行動。