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美中從全面施壓走向戰略穩定 李彥秀：川普更重籌碼交易

習近平再提台灣問題 李彥秀：後續緊盯軍售、官方交流

川習二會奠定G2決策規格 AI對話成敲門磚

李彥秀：時間與空間是川習二會戰略密碼

批「反中牌」威力盡失 李彥秀籲民進黨務實爭取台灣利益

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平「川習二會」落幕，國民黨立委李彥秀表示，相較川普第一任期對中國大陸發動貿易戰、關稅及科技制裁，如今美中關係已轉向「現實主義下的籌碼交易與關係管理」。她指出，中國大陸最在意的仍是台灣問題，儘管美國國務院重申「對台政策沒有改變」，但美方深知台灣問題是中國大陸的「核心利益」，「台灣牌」仍是川普手上的重要籌碼，後續可從對台軍售、官方交流層級及過境外交等面向觀察。李彥秀表示，2017年川普第一任期，對中國大陸進行貿易戰、關稅與科技制裁，啟動「全面性施壓與戰略競爭」；今年5月川習會，以及剛結束的川習二會，則確認美中「建設性戰略穩定關係」，美國轉向「現實主義下籌碼交易與關係管理」。她指出，對川普而言，「美國優先」仍然是核心價值，但手段上已從過去的圍堵遏止與全面脫鉤，轉向希望透過「軟硬兼施」，為美國換取經濟回報或戰略讓步。李彥秀表示，中國大陸最在意的仍是台灣問題，習近平向川普提出「希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題」，美國國務院則稱「對台的政策沒有改變」，在論述上，美中維持過去一貫立場。不過，李彥秀認為，台灣在美中「戰略穩定關係」下扮演的角色，可以從日後對台軍售、官方交流層級，以及過境外交是否恢復來觀察。美國深知台灣問題是中國大陸的「核心利益」，「台灣牌」仍是川普手上的重要籌碼。李彥秀指出，有別於過去全球化的多邊主義、地緣政治的區域整合，川普更偏好發揮個人影響力的G2G協商談判，而此次「川習二會」奠定全球G2的決策規格，AI對話就是敲門磚。她表示，作為AI發展的世界兩強，「美國握有前沿創新與算力，中國大陸重普及應用與電力基建」，美中在AI的軍備競賽與防堵不會停止，但雙方「啟動官方AI對話」，籌建危機通報與熱線，具有重要意義。李彥秀表示，「時間」與「空間」是川習二會的戰略密碼，包括「啟動AI官方對話」、「貿易戰休兵再延長2個月」、「強化川習私人情誼」，都是為美中雙方爭取寶貴的時間與空間。她指出，「超規格」禮遇，讓習近平在面對經濟問題、五中全會，以及明年二十一大更有底氣；川普則是為11月期中選舉創造利多，以及伊朗戰場獲得重要成果的契機。11月下旬川習深圳第三度會面，將面對國際全新的政經環境。李彥秀表示，美國國務院聲明「對台的政策沒有改變」，保住了民進黨大內宣的浮木，不過川習二會的規格，也讓美台共管中國的「反中牌」威力盡失，年底選舉與明年總統大選，將回歸到民生與政績的檢驗。李彥秀強調，台灣的核心利益是經貿、安全與國際空間，民進黨應該更務實將重點放在爭取晶片關稅優惠、軍售順利批准交貨，以及重返國際舞台之上。