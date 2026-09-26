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排名 全壘打數 球員 年份 球隊 1 55 大谷翔平 2025 道奇隊 2 54 大谷翔平 2024 道奇隊 3 46 大谷翔平 2021 天使隊 4 44 大谷翔平 2023 天使隊 5 35 村上宗隆 2026 白襪隊 6 34 大谷翔平 2022 天使隊 7 33 岡本和真 2026 藍鳥隊 8 32 鈴木誠也 2025 小熊隊 9 31 松井秀喜 2004 洋基隊 10 30 大谷翔平 2026 道奇隊

美國職棒大聯盟25日（台灣時間26日）上演了一場備受矚目的「日本內戰」。芝加哥白襪26歲的強打者村上宗隆，在主場迎戰科羅拉多落磯隊的比賽中擔任先發第四棒、一壘手。他在此戰首度於大聯盟賽場上面對落磯隊36歲的日籍投手菅野智之，並在首局就敲出本季第34號全壘打，隨後更在第七局擊出單場第二發的第35轟，這也讓他打破日本球員大聯盟紀錄，寫下新人年敲出最多支全壘打紀錄。白襪隊在首局下半先馳得點，隨後在兩出局無人在壘的情況下，村上宗隆站上左打擊區。面對菅野智之，兩人在球數2好2壞時，菅野投出一顆86英里（約138.4公里）的內角低角度滑球。村上宗隆精準掌握擊球點，豪邁地將球撈起。這球擊球初速高達103.3英里（約166.2公里），仰角37度，飛行距離達386英尺（約117.7公尺），直飛右外野看台，幫助白襪隊將領先擴大至2比0。這是村上繼22日對戰堪薩斯皇家隊（Kansas City Royals）敲出33號兩分砲後，相隔3場比賽再度開轟。憑藉著單場雙響砲的驚人表現，村上宗隆本季全壘打數來到35支。這不僅讓他超越了多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）岡本和真的33轟，重新獨居本季日本球員全壘打王寶座，同時也創下了日本球員在大聯盟新人年的最多轟紀錄。在歷代日本球員單季全壘打排行榜中，村上宗隆更一舉超越了大谷翔平（Shohei Ohtani）在2022年效力天使隊時締造的34轟，躍升至史上單獨第5位。回顧兩人在日本職棒（NPB）時期的對戰紀錄，當時效力於養樂多燕子的村上宗隆面對巨人的菅野智之，生涯對戰54個打數僅擊出11支安打，打擊率2成04，包含2發全壘打與6分打點，成績並不理想。然而，轉換到大聯盟舞台後，村上顯然已經找到了應對之道，這發全壘打也讓他達成了連續6場比賽有打點的紀錄。這場勝利對白襪隊來說意義非凡。這支球隊在2023年吞下101敗，2024年更寫下大聯盟史上最慘的121敗，本季也已累積102敗。然而，他們在昨天的比賽中以9比1大勝皇家隊，奇蹟般地確定挺進睽違5年的季後賽，成為大聯盟史上首支連續兩年吞下百敗後還能打進季後賽的球隊。目前白襪隊在美國聯盟中區僅以1場勝差落後給榜首克里夫蘭守護者隊（Cleveland Guardians），位居分區第二。在例行賽僅剩3場的情況下，每一場比賽都攸關分區冠軍的歸屬。村上宗隆在賽前就曾表示：「我們當然想拿下分區冠軍。全隊上下的目標一致，希望能再慶祝一次。」而他也在這場關鍵戰役中，用球棒兌現了自己的承諾。