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國發會、工研院及數發部為加速推動我國「AI新十大建設」， 9月共同訪美，拜會微軟等科技大廠、史丹佛大學加速器StartX及加州大學柏克萊分校等單位，針對AI算力、新創發展、預防醫學與數位健康等合作議題深入交流，尤其以人才培育與新創發展為重點。台灣推動AI新十大建設，建立我國主權AI、強化算力韌性，以及人才培訓，這次交流聚焦各國主權AI建置模式、資料主權保障及多元模型運用，參考示範案例與在地生態系建置經驗，探討如何協助中小微企業導入AI、帶動百工百業轉型的作法。人才培育與新創發展方面，國際業者強調，推動AI應用須同步提升企業及員工數位能力，StartX及加州大學柏克萊分校則分享人才與新創培育機制，協助我國新創汲取國際經驗、鏈結在地生態系及拓展美國市場。StartX也安排3家Startup Island TAIWAN矽谷基地會員，同時也是StartX社群成員的台灣新創分享發展現況，未來透過跨部會合作選送新創至StartX培育，以協助更多台灣新創透過融入美國新創社群，同時仿效StartX建立Startup Island TAIWAN的校友社群以培育更多優秀新創在國際發展。另外，國發會多年來與UC Berkeley公共衛生學院（SPH）合作推動生醫加速器計畫，本次就「個人化醫療」與「醫療AI創新應用」展開深度交流，並聚焦從傳統「疾病治療」轉向「普及且具韌性的日常健康照護」趨勢，探討如何結合台灣半導體及ICT製造業既有優勢，攜手打造下一世代智慧醫療生態系，期望能進一步與UC Berkeley頂尖AI演算法技術之跨域合作，共同拓展全球市場。