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YouTuber蔡阿嘎、二伯創立的童裝品牌HAHABABY近日陷入抄襲爭議，昨（25）日舉辦的「HAHABABY家庭日」被網友重新翻出討論。活動當時門票每人799元，現場至少破千人參與，粗估光門票收入就約79.9萬元，再加上攤商、品牌商品販售等收入，推估整場至少有百萬元入帳。對此二伯也在台上宣布，將捐出10萬元做公益。HAHABABY家庭日過去曾在兒童新樂園舉辦，活動主打親子同樂，門票定價799元。近日品牌抄襲風波延燒後，活動票價也再度被網友討論，有人認為兒童新樂園一日票僅200元，質疑799元價格偏高，甚至批評是在「割韭菜」。昨晚現場突破千人參與，單靠門票收入就約79.9萬元。而除了門票收入，HAHABABY家庭日現場也販售多項商品，包括收納包999元、手部精華油748元、防蚊噴霧418元、旅行拖拉袋1299元、愛玉蒟蒻1299元，以及洋蔥蘋果露1680元。由於商品單價從數百元到上千元不等，也讓網友認為，若加上現場消費與攤商合作，活動總收入應不只門票本身，粗估整場活動入帳至少破百萬元。不過實際支出包含場地、舞台、表演、人力、物資及煙火等成本，而加上現場販賣的商品。有網友在Threads發文表示，自己過去曾參與大型活動規劃，看到外界只拿兒童新樂園200元票價與HAHABABY家庭日799元相比，認為並不公平。該網友指出，活動若包含包場、舞台演出、YOYO哥哥姐姐表演、遊戲市集、贈品、工作人員及煙火秀等內容，成本都會不斷墊高。據了解兒童新樂園包場費用可能從數十萬元起跳，加上藝人演出、煙火與人力支出，若參與人數未達一定規模，主辦方未必能賺進外界想像中的高額利潤，甚至可能只是打平或小賺。