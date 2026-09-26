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美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊今（26）日在主場迎戰匹茲堡海盜隊。台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）擔任先發第二棒二壘手，可惜全場5個打數未能敲出安打，賽後打擊率降至2成63。老虎隊雖在前7局取得大幅領先，但8局上牛棚大失血狂丟5分，最終驚險以8：7守住勝利。力拚單季93安紀錄的李灝宇，今日面對海盜隊投手群似乎找不到準星。首打席擊出右外野高飛球出局；第3局第二打席擊出三壘方向滾地球遭刺殺。第4局第三打席，李灝宇突襲短打點向投手丘，雖然造成隊友出局，但自己成功站上一壘，隨後更發動快腿，成功盜上二壘（本季第3盜），並靠著隊友選到保送推進至三壘，可惜最終未能回壘得分。後續兩次打擊，李灝宇分別擊出二壘與投手前滾地球出局，總計今日5打數0安打，打擊率微幅下滑。老虎隊打線此役在比賽前段發揮出色。2局下，托克爾森（Spencer Torkelson）擊出帶有2分打點的右外野三壘安打，一棒扳平比數。3局下，老虎隊攻勢再起，丁格勒（Dillon Dingler）適時安打超前比分，隨後海盜隊先發投手錢德勒（Bubba Chandler）暴投，奉送老虎隊2分。7局下，手感發燙的托克爾森再轟出一發左中外野方向的陽春砲，幫助老虎隊取得8：2的遙遙領先。比賽來到8局上，海盜隊展開絕地大反攻。面對老虎隊後援投手席爾斯（A. Sears），海盜打線先是靠著安打串聯追回2分，接著佛洛雷斯（R. Flores Jr.）大棒一揮，掃出中外野方向的3分全壘打，瞬間將比分追近至7：8。所幸老虎隊隨後緊急換投，霍爾頓（T. Holton）與終結者簡森（K. Jansen）成功踩住煞車，沒有讓失分持續擴大，驚險將勝利留在主場。老虎隊先發投手喬布（Jackson Jobe）主投5.1局飆出8次三振，僅失2分，順利收下勝投。