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政經評論員吳靜怡今（26）日發文表示，台北市長蔣萬安的立法院學歷在昨日從SJD（Doctor of the Science of Law）改為JD（Juris Doctor），並強調立委簡介由立法院人事處維護，學經歷等資料來源包括各屆立委選舉公報，且「逾當屆次資料不再開放修改」，質疑蔣萬安頁面為何能夠立即修改。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋緩頰稱，過去學歷跟訓練其實不是很重要，「重點是他現在的能力」。「立法院網頁花生省魔術？居然蔣萬安的學歷突然被改寫？」吳靜怡表示，蔣萬安立院簡歷從SJD變JD，請問蔣萬安SJD當初怎麼來的？立法院請公布誰登載、誰申請、誰核准，以及9月25日修改紀錄，另立法院第十屆頁面明載，委員個人簡介由人事處維護，學經歷等資料來源包括各屆立委選舉公報；若當屆資料需要變更，要依「立法委員網頁簡介變更維護單」辦理，而且最後清楚寫著「逾當屆次資料不再開放修改」所以蔣萬安的頁面為什麼突然可以即刻修改？要求立法院應該解釋清楚。沈伯洋受訪表示自己並不清楚，但如果有誤植做修正也還好，緩頰稱學歷跟訓練其實不是很重要，重點是現在的能力。