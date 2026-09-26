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▲赴中國旅遊記得不能誤辦證件，尤其是中國身份證。圖為上海外灘。（圖／摘自pixabay）

中國邊境旅遊護照最容易誤辦 同樣有風險

赴中申請台胞證可以嗎？陸委會：單純持有不違法

陸委會多次提醒，前往中國必須注意人身安全、盡可能規避風險，近期更有媒體整理，台灣現在已針對在中國設戶籍、領中國證件或護照等情事，進入「嚴抓嚴辦」節奏，若觸犯我國規定，恐遭戶政機關註銷台灣戶籍。陸委會先前就曾不只一次表示，根據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，台灣民眾，違反者可由戶政機關註銷台灣身分。據陸委會進一步解釋，在中國設有戶籍，並不僅代表完成戶籍登記；若持有中國公安部門發出的，也都在我國執法範圍內。綜合各家媒體報導，上述4類證件中，最容易引發問題的就是持有中國身分證；台灣現行法規明定，人民不能擁有我國與中國雙重國籍。因此陸委會曾指，若經查明在中國設籍（領有中國身分證）或持用中共護照，內政部註銷其台灣地區戶籍與身分證後，由於已取得大陸地區人民身分，會連帶通報外交部撤銷台灣護照。但是，；內政部曾於年初表示，有民眾聽信旅行社建議，以「代辦簽證」、「快速通關」為由，被誤導申請一次性「中國邊境旅遊護照」，結果承擔恐失去台灣身分的風險。不過陸委會強調，台灣身分被註銷，並不代表應負的法律責任跟著消失，司法機關將依《兩岸人民關係條例》規定持續對他通緝。另一方面，台灣人赴中旅遊、就學或交流時，必須使用的「台胞證（全稱「台灣居民來往大陸通行證」）」，持有此證並不構成問題，單純只有此證也不能在中國設籍；但陸委會還是特別提醒，國人赴中國期間，仍可能遭遇出入境限制、人身安全危險等，因此，應特別確認持有證件之法律性質，同時留意台灣與中國相關法規，以免最後得不償失。