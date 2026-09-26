花蓮去年發生馬太鞍溪堰塞湖災情，但也有近50萬的「鏟子超人」前往光復鄉清淤。9月26日至27日盛大舉辦「光復超人感恩季」市集活動，以「感恩、回歸、再出發」為主軸，串聯光復車站、花蓮觀光糖廠、馬太鞍濕地等，邀請全國民眾於中秋連假再次回到光復，再次成為光復超人，同時經濟部與台鐵推出「光復超人・感恩季限定便當」，購買將可獲得限量純鈦製作的「超人紀念湯匙」。
去年（2025年）9月23日，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游因颱風樺加沙外圍環流暴雨發生堰塞湖溢流潰決，重創下游的光復鄉與周邊地區，造成19人罹難、5人失聯。而在災後面對滿目瘡痍，全台近50萬人拿起鏟子前往花蓮復災，被賦予「鏟子超人」的美名。
經過一年，經濟部商業署表示，為了協助地方商業逐步恢復，今年以光復鄉為經濟活絡目標，串聯鳳林鎮、萬榮鄉及周邊地區，透過行銷活動、創新遊程及店家經營升級轉型等政策規劃階段性商業振興推動工作，光復店家開店營業情形已明顯回復，並且有新的連鎖販售業者進駐光復鄉，同步帶動商業契機。
光復超人感恩季今登場 集結50家特色業者
這次，趁著中秋佳節9月連假期間以「光復超人感恩季」為主題，串聯台鐵光復車站、花蓮光復糖廠、馬太鞍濕地、大農大富平地森林園區與街區店家，只要民眾抵達光復車站即可領取「超人集點護照」與四色「疊章明信片」，一同搭乘免費巡迴接駁車跨場域走訪光復鄉特色風景。
本次活動更在花蓮光復糖廠規劃「超人補給站」，集結20家糖廠店家及30家在地特色市集，共50家特色業者，展售地方美食、農特產品及文創商品。民眾持有「超人集點護照」可至合作店家消費或完成指定體驗累積點數，兌換台糖冰品、50元超人抵用券及獲得抽獎機會，提供台糖聯合住宿券及花蓮特色好禮等獎項，透過集點與消費機制，引導旅客實際走進店家、增加地方消費。
街區店家業者在9月25日至28日期間推出「超人感恩特餐」，由在地店家提供限定餐點、特色料理或專屬優惠，以地方飲食回饋各界對光復的支持，同時引領旅客走進街區店家認識更多在地文化。
台鐵推出超人便當 買就送超人紀念湯匙
商業署與台鐵公司合作推出「光復超人・感恩季限定便當」，限定選用光復鄉特色農產品紅藜、刺蔥、箭筍及萬榮鄉馬告等在地食材，自9月25日至10月12日止，在花蓮車站限量販售1,000份便當，只要購買每份168元聯名便當更可直接獲得限量純鈦製作的「超人紀念湯匙」1支。
商業署誠摯邀請全國民眾，中秋連假不妨安排一趟光復輕旅行，再次成為支持地方的「光復超人」。詳細活動資訊與合作店家優惠，請至「商業發展署－關心商業大小事」Facebook粉絲專頁查詢。
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經過一年，經濟部商業署表示，為了協助地方商業逐步恢復，今年以光復鄉為經濟活絡目標，串聯鳳林鎮、萬榮鄉及周邊地區，透過行銷活動、創新遊程及店家經營升級轉型等政策規劃階段性商業振興推動工作，光復店家開店營業情形已明顯回復，並且有新的連鎖販售業者進駐光復鄉，同步帶動商業契機。
光復超人感恩季今登場 集結50家特色業者
這次，趁著中秋佳節9月連假期間以「光復超人感恩季」為主題，串聯台鐵光復車站、花蓮光復糖廠、馬太鞍濕地、大農大富平地森林園區與街區店家，只要民眾抵達光復車站即可領取「超人集點護照」與四色「疊章明信片」，一同搭乘免費巡迴接駁車跨場域走訪光復鄉特色風景。
本次活動更在花蓮光復糖廠規劃「超人補給站」，集結20家糖廠店家及30家在地特色市集，共50家特色業者，展售地方美食、農特產品及文創商品。民眾持有「超人集點護照」可至合作店家消費或完成指定體驗累積點數，兌換台糖冰品、50元超人抵用券及獲得抽獎機會，提供台糖聯合住宿券及花蓮特色好禮等獎項，透過集點與消費機制，引導旅客實際走進店家、增加地方消費。
街區店家業者在9月25日至28日期間推出「超人感恩特餐」，由在地店家提供限定餐點、特色料理或專屬優惠，以地方飲食回饋各界對光復的支持，同時引領旅客走進街區店家認識更多在地文化。
台鐵推出超人便當 買就送超人紀念湯匙
商業署與台鐵公司合作推出「光復超人・感恩季限定便當」，限定選用光復鄉特色農產品紅藜、刺蔥、箭筍及萬榮鄉馬告等在地食材，自9月25日至10月12日止，在花蓮車站限量販售1,000份便當，只要購買每份168元聯名便當更可直接獲得限量純鈦製作的「超人紀念湯匙」1支。
商業署誠摯邀請全國民眾，中秋連假不妨安排一趟光復輕旅行，再次成為支持地方的「光復超人」。詳細活動資訊與合作店家優惠，請至「商業發展署－關心商業大小事」Facebook粉絲專頁查詢。