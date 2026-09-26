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王偉忠稱「只是做了一場訪問」 趙少康曝早邀蔣萬安

沈富雄稱「不對等競爭」 指王偉忠成無辜幫手

趙少康當場反駁「我反對你」 喊話：媒體不訪問就關門

媒體人王偉忠日前邀請民進黨台北市長候選人沈伯洋上節目《欸！我說到哪裡了？》，影片突破300萬次瀏覽，引發熱議。前立委沈富雄昨在《少康戰情室》中直言，這是一場「不對等的競爭」，更稱王偉忠成了「無辜的幫手，而自己不曉得」。此話一出，主持人趙少康當場反駁「我反對你啦！」強調做媒體本來就應該邀請雙方候選人，不然「你叫做什麼媒體，你關門算了！」兩人為此在節目中直接槓上。針對王偉忠訪問沈伯洋掀起討論，王偉忠事後在《今周刊》撰文表示，「我只是做了一場訪問，且沒有採訪大綱」。趙少康則指出，事實上王偉忠在訪問沈伯洋之前，已經花了一個月希望邀訪蔣萬安，但蔣萬安因忙於市政，加上市議會正在質詢，因此沒有上節目，「所以並不是王偉忠只有訪問沈伯洋，也有希望訪問蔣萬安」。沈富雄表示，自己看完王偉忠在《今周刊》的文章後「有點感慨」，認為王偉忠寫得太輕鬆、雲淡風輕，稱自己只是做了一場訪問，「但真的是這樣嗎？」沈富雄認為，這是一次在短時間內對沈伯洋而言非常成功的操盤。沈伯洋先接受媒體人平秀琳訪問，再上王偉忠節目，接著接受媒體人李四端訪問，都是「敵營節目」，但節目主持人都是「善類」。對於趙少康不斷強調王偉忠也曾邀請蔣萬安，沈富雄則認為，即使蔣萬安去了，也不會產生相同效果。沈富雄進一步指出，沈伯洋遲早會接受趙少康訪問，但即使問題問得再好、對方回答得再好，效果仍然不一樣，「要非常小心，對話一定會被包裝」，蔣萬安不管上綠營或藍營節目，都沒有人會「拱」。沈富雄因此直言，「所以這是一個不對等的競爭，你王偉忠做了不對等當中無辜的幫手，而自己不曉得。」「我反對你啦！」趙少康聽完隨即反駁，強調「我們做媒體的，蔣萬安本來也會來這個節目啊，沈伯洋也會來這個節目啊！沈伯洋也會到我的廣播去，台北市長候選人只有兩個，能夠不請嗎？」沈富雄則回應，「那又怎麼樣，你反對我什麼？我只是分析他們的操盤厲害。」趙少康再回，「你不能因為他操盤厲害，就不請他來訪問。」趙少康接著不滿表示，「那你叫做什麼媒體，你關門算了！」沈富雄則解釋，自己只是提醒媒體訪問時要小心，「因為訪問完隔天會被綠營節目包裝成一個新的武器」。趙少康認為，綠營可以操作，藍營也可以操作，「藍營不操作有什麼辦法？」沈富雄隨即點名同場的國民黨立委洪孟楷說，「你聽好，藍營也要操作，懂嗎？」隨後趙少康宣布進廣告，結束兩人的這場交鋒。