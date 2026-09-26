台灣泳壇新傳奇！被譽為「台灣蝶王」的24歲游泳男神王冠閎，在2026年名古屋亞運男子200公尺蝶式決賽霸氣奪金，終結台灣男泳28年亞運金牌荒。擁有建中與臺師大高學歷、175公分韓系歐巴外型的他，更曾旅外加盟卡利神鷹隊。本文帶你一次掌握他的身高、IG、緋聞女友與神級訓練背景！
🟡亞運兩百蝶霸氣摘金！終結男泳28年金牌荒
在2026年名古屋亞運游泳賽事中，24歲的「台灣蝶王」王冠閎在男子200公尺蝶式決賽第5水道登場。儘管賽前飽受急性肌腱發炎折磨，他仍一路領先，最終以 1 分 55 秒 05 的優異成績觸牆摘金，一口氣比預賽快了 4 秒 35。這面金牌不僅是中華隊本屆第 2 金，更是台灣游泳隊繼 1998 年曼谷亞運後，相隔 28 年再次於亞運池畔奪下金牌，寫下台灣男泳歷史新頁。
🟡建中臺師大高材生 每日苦練6000米自制力強
王冠閎生於 2002 年，身高 175 公分、體重 68 公斤，同時握有 50、100、200 公尺蝶式的全國紀錄。他一路就讀仁愛國中、建國中學並考進國立臺灣師範大學體育學系，是名副其實的建中天菜高材生。從小學三年級加入校隊起，他便展現驚人自制力，不論冬夏每日清晨早起練泳，日復一日堅持「日游 6000 公尺」的高強度訓練，造就其極佳的肌肉彈性與耐力。
王冠閎的高超實力早已受到國際肯定，現效力國際游泳聯盟（ISL）的強權隊伍「卡利神鷹隊」（Cali Condors）。該隊是世界頂尖金牌戰隊，陣中巨星雲集，包括單屆奧運斬獲 5 金的「飛魚接班人」凱勒布·德萊賽爾（Caeleb Dressel）、蛙式世界紀錄保持人莉莉·金（Lilly King）以及仰式天后奧莉維亞·斯莫利加（Olivia Smoliga）。能與這群奧運金牌巨星並肩作戰，足見其世界級的潛力與實力。
🟡同遊韓國爆緋聞！緋聞女友羊羊私生活引關注
除了賽場表現，王冠閎帥氣陽光的外型與高質感形象，更讓他深受時尚圈青睞，曾獲香奈兒（CHANEL）邀請出席台北101旗艦店活動，親自演繹 COCO CRUSH 經典珠寶系列，在IG（@eddie_wang123）展現頂級時尚魅力。
過去他雖多次表示單身，但曾被民眾捕捉到與擁有 32 萬粉絲的知名網紅「羊羊」（楊佳臻）同遊韓國明洞，引發網路高度熱議，不少以為他單身的粉絲大喊失戀。面對緋聞，低調的王冠閎未正面回應，許多理性粉絲也紛紛獻上祝福，呼籲大家給予這位亞運金牌英雄更多個人隱私空間。
📌 「台灣蝶王」王冠閎（Eddie Wang）小檔案
綽號：台灣蝶王、韓系歐巴游泳男神
生日：2002 年 1 月 23 日（24 歲）
身高／體重：175 公分／68 公斤
學歷：臺北市幸安國小、仁愛國中、建國中學、國立臺灣師範大學體育學系
主要主修項目：50公尺、100公尺、200公尺蝶式（均為全國紀錄保持人）
重要生涯戰績：
2026 名古屋亞運 男子 200 公尺蝶式 金牌
2023 杭州亞運 男子 200 公尺蝶式 銀牌
2020 國際游泳聯盟（ISL）加盟卡利神鷹隊（Cali Condors）
官方社群帳號：IG @eddie_wang123
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在2026年名古屋亞運游泳賽事中，24歲的「台灣蝶王」王冠閎在男子200公尺蝶式決賽第5水道登場。儘管賽前飽受急性肌腱發炎折磨，他仍一路領先，最終以 1 分 55 秒 05 的優異成績觸牆摘金，一口氣比預賽快了 4 秒 35。這面金牌不僅是中華隊本屆第 2 金，更是台灣游泳隊繼 1998 年曼谷亞運後，相隔 28 年再次於亞運池畔奪下金牌，寫下台灣男泳歷史新頁。
王冠閎生於 2002 年，身高 175 公分、體重 68 公斤，同時握有 50、100、200 公尺蝶式的全國紀錄。他一路就讀仁愛國中、建國中學並考進國立臺灣師範大學體育學系，是名副其實的建中天菜高材生。從小學三年級加入校隊起，他便展現驚人自制力，不論冬夏每日清晨早起練泳，日復一日堅持「日游 6000 公尺」的高強度訓練，造就其極佳的肌肉彈性與耐力。
王冠閎的高超實力早已受到國際肯定，現效力國際游泳聯盟（ISL）的強權隊伍「卡利神鷹隊」（Cali Condors）。該隊是世界頂尖金牌戰隊，陣中巨星雲集，包括單屆奧運斬獲 5 金的「飛魚接班人」凱勒布·德萊賽爾（Caeleb Dressel）、蛙式世界紀錄保持人莉莉·金（Lilly King）以及仰式天后奧莉維亞·斯莫利加（Olivia Smoliga）。能與這群奧運金牌巨星並肩作戰，足見其世界級的潛力與實力。
除了賽場表現，王冠閎帥氣陽光的外型與高質感形象，更讓他深受時尚圈青睞，曾獲香奈兒（CHANEL）邀請出席台北101旗艦店活動，親自演繹 COCO CRUSH 經典珠寶系列，在IG（@eddie_wang123）展現頂級時尚魅力。
綽號：台灣蝶王、韓系歐巴游泳男神
生日：2002 年 1 月 23 日（24 歲）
身高／體重：175 公分／68 公斤
學歷：臺北市幸安國小、仁愛國中、建國中學、國立臺灣師範大學體育學系
主要主修項目：50公尺、100公尺、200公尺蝶式（均為全國紀錄保持人）
重要生涯戰績：
2026 名古屋亞運 男子 200 公尺蝶式 金牌
2023 杭州亞運 男子 200 公尺蝶式 銀牌
2020 國際游泳聯盟（ISL）加盟卡利神鷹隊（Cali Condors）
官方社群帳號：IG @eddie_wang123
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