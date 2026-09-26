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蔣萬安悄改學歷 洪健益：就是自己心虛

評蔣萬安改學歷 洪健益：足以證明之前是騙大家

政經評論員吳靜怡今（26）日發文表示，台北市長蔣萬安的立法院學歷在昨日從SJD（Doctor of the Science of Law）改為JD（Juris Doctor），並強調立委簡介由立法院人事處維護，學經歷等資料來源包括各屆立委選舉公報，且「逾當屆次資料不再開放修改」，質疑蔣萬安頁面為何能夠立即修改。議員洪健益批評，原則上就是心虛了，第一擔心被攻擊，或被挑戰，第二立法院為何要因人設事去改這個東西，「足以證明你之前是騙大家的」。洪健益說，蔣萬安人設從頂點一直往下降，那包含了施政能力、口才與英文能力，現在又爆出了疑似更改學歷的問題。立法院跟市議會一樣，當任期結束後，要改學歷就必須由立法院最高首長同意，但是原則上的規定是不能改任何的資料，因為過去的資料是向中選會所報的資料。洪健益指出，為何要改學歷？原則上就是自己心虛，而這博士學位，到底是一般傳統的博士學位、正常化升學的博士學位，還是所謂台灣俗稱在職專班的學位？遠遠不一樣。洪健益評論，蔣萬安第一擔心被受攻擊，或被受挑戰，第二立法院為何要因人設事去改這個東西，大家都知道選舉到最後蔣萬安跟沈伯洋是五五波，誰犯的錯少當選機會高，蔣知道這件事情未來有可能會再引起效益，所以偷偷摸摸去改掉，加上韓國瑜配合他。最後洪健益表示，此舉不誠信、不誠實且欺騙選民，雖然不是大錯，但是如果敢寫就要敢承認，那現在要更改，那就足以證明之前是騙大家的，這就是蔣萬安目前的人設。