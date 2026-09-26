我是廣告 請繼續往下閱讀

明華園戲劇總團先前因拒絕參與力挺陳幸妤的「鍘美藝術節」，引發外界討論，連帶讓孫翠鳳過往婚姻家務事再度被翻出。孫翠鳳、陳昭賢24日出席「2026歌仔戲旗艦展演」聯合記者會時，也被媒體問及此事。陳昭賢當時表示，自己對活動的擔憂，是把她人家事延伸成藝術節後，可能讓相關家庭成員感到受傷，因此總團第一時間選擇婉拒。事隔2天，陳昭賢今（26）日再度發文，強調這將是她對「鍘美藝術節」最後一次回應。「鍘美藝術節」源自台南民眾不滿趙建銘無禮對待陳幸妤相關爭議，號召集資舉辦活動，並以歌仔戲經典《鍘美案》「鍘負心漢」的情節延伸，因此受到關注。不過被點名的明華園戲劇總團表態不會參與演出，隨即被網紅「絞肉機女神」調侃「鍘美會鍘到他們自己老闆」，也讓孫翠鳳與丈夫、明華園總團長陳勝福的婚姻往事再被翻出，包括2人其實是表兄妹，以及陳勝福婚後曾與孫翠鳳姊姊發展感情並育有一女「貝貝」等舊事，再度掀起討論。對此，孫翠鳳親生女兒、明華園總團執行長陳昭賢也親自發聲。24日記者會上，陳昭賢回應，從歌仔戲發展角度來看，「鍘美藝術節」確實像是一場歌仔戲的文藝復興，也有屬於這個時代的意義。但她坦言，自己當初第一時間拒絕，是因為有擔憂與包袱，「對我來說，把人家家事擴展開成藝術節，如果東哥、春妹在的話，他們會怎麼想？」因此明華園總團第一通回覆就是婉拒。孫翠鳳當天被追問對風波的看法，她則笑說媒體「緊追不捨」，隨後將話題帶到唐美雲身上，對於自身過往家務事再度被提起，孫翠鳳並未正面多談。陳昭賢在臉書發文表示，昨天記者會上，媒體再度問起「鍘美藝術節」，當時台上還有許多她尊敬的主任、總團與唐團老師及夥伴，她一開始曾婉拒回應，因為這件事很難用幾句話說清楚，也不希望占用大家共同受訪時間，但在媒體持續追問下，才選擇簡單回答，並另外接受單獨訪問。她表示，沉澱後仍決定完整寫下想法，也作為最後一次說明。陳昭賢指出，自己想表達的內容，和8月時發文並沒有不同。她看到「鍘美藝術節」最後有這麼多人參與、引起這麼大關注，覺得很不可思議，「某種程度上，甚至像看見了一場歌仔戲的文藝復興。」她也強調，尊重每一個人的選擇，並真心樂見歌仔戲被更多人看見。陳昭賢重申，自己一開始在意的並不是「可不可以演」，而是想到家人、姊妹、自己，以及那些有相似成長經驗的孩子，是否可能因此感到難受。即便有人完全不在意，但只要自己有這份顧慮，就無法忽略，因此選擇不參與。她強調這只是自己的選擇，不代表認為其他人也應該做出一樣的選擇。「不參與，不等於否定別人參與；尊重一場活動，也不代表自己必須參與。」陳昭賢也再次為事件占用記者會聯訪時間道歉，並承認當初總團回應及自己最初發言，確實沒有第一時間想到所有可能因此感到不舒服的人，這部分8月已經致歉，如今回頭看仍認為有思考不夠周全之處，未來會繼續提醒自己，最後也表示：「這是我對鍘美藝術節最後一次的回應。」