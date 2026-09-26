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2026年名古屋亞運羽球項目賽事持續進行，今（26）日在日本一宮市綜合體育館（Ichinomiya City Municipal Gymnasium）展開各組單打第一輪賽事。代表中華隊出戰的「台灣一哥」周天成（Chou Tien-Chen），首戰面對來自孟加拉的選手阿伊曼·伊本·查曼（Ayman Ibn Jaman），展現壓倒性的實力差距，僅耗時23分鐘便以21：1、21：10直落二輕取對手，強勢挺進16強。面對實力有段差距的孟加拉選手查曼，周天成開局便火力全開。在第一局的比賽中，周天成除了讓對手拿下第1分外，隨後竟上演了連拿18分的瘋狂得分秀，打得查曼毫無招架之力。首局周天成僅花了8分鐘，就以懸殊的21比1拔得頭籌，最多領先達20分，完全主宰了比賽節奏。進入第二局，查曼稍稍找回比賽節奏，在開局階段試圖咬住比分，一度將比分追至4：6。但經驗老到的周天成隨即穩住陣腳，連下5分拉開差距。在10：16的局面下，周天成更是一鼓作氣連拿5分，順利以21：10收下第二局，贏得比賽勝利。這場比賽雙方實力懸殊，總計整場比賽僅歷時23分鐘。從賽後數據來看，周天成在總得分上以42：11取得絕對優勢，並有多達19分是在自己發球時拿下。