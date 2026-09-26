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中國知名音樂人劉歡今（26）日驚傳去世。根據「劉歡原創音樂公益金」與湖南廣播影視集團芒果V基金發布的訃告，劉歡於2026年9月25日上午9時52分，在家人陪伴下於上海病逝，享年63歲。消息曝光後震驚華語樂壇，不少歌迷也想起他過去在《中國好聲音》、《中國好歌曲》等節目中，對學員溫暖又真誠的肯定，感嘆一代音樂人殞落。訃告中提到，劉歡是「劉歡原創音樂公益金」的發起人與捐贈者，也是集音樂教育、音樂創作與歌唱於一身的音樂家。他於25日在上海病逝，訃告沉痛表示：「他的離去是中國原創流行音樂的重大損失。」劉歡大學就讀北京國際關係學院法國文學專業，卻因熱愛音樂，在1985年首都高校英語、法語歌曲大賽中脫穎而出，自此走上音樂之路。他一生創作、演唱許多膾炙人口的作品，不只活躍於樂壇，也長年投身音樂教育。雖然劉歡以歌手、音樂人身分廣為人知，但訃告也特別提到，他其實長期以大學老師為正職，在對外經濟貿易大學開設並教授《西方古典音樂史》。他信奉「教學相長」，也鼓勵學生學習看似「無用」的知識，認為音樂與藝術能修身養性、提高審美。他30年如一日堅守講台，深受學生敬愛，這也成為他音樂人生中相當重要的一部分。除了音樂作品，劉歡近年也因選秀節目被年輕觀眾認識。他曾擔任《中國好聲音》導師，以專業又溫和的點評受到喜愛。面對學員演出，他不只看技巧，也常從音樂態度、情感表達給予鼓勵，許多溫暖肯定讓觀眾印象深刻。不少人因此被他的導師魅力圈粉，認為劉歡不是只給分數或批評，而是願意真正理解學員的創作與表演，也讓更多觀眾看見他嚴謹之外柔軟、包容的一面。2014年，劉歡發起並策劃原創音樂真人秀節目《中國好歌曲》，並親自出任導師，為華語原創音樂尋找更多舞台。2019年，他更以個人名義捐贈資金，與湖南廣播影視集團芒果V基金共同設立「劉歡原創音樂公益金」，持續扶植華語原創音樂人。訃告最後表示，將遵照劉歡遺願，完成他未盡的事業，把一年一度的「劉歡原創音樂公益金」持續進行下去，並寫下：「願天堂有講台和音樂，也有月圓。我們親愛的劉歡老師不朽！」生 日：1963年8月26日過 世：2026年9月25日（63歲）配 偶：盧璐子 女：劉一絲出 道：1987年演唱電視劇《雪城》主題曲〈心中的太陽〉代表作：《彎彎的月亮》、《千萬次的問》、《你是這樣的人》、《愛之無奈》、《帶著地球去流浪》得獎記錄：1996年獲得「中國十大歌手獎」和「中國十大詞曲作家獎」2000年斬獲中國歌曲排行榜傑出成就獎2003年獲第四屆中國金唱片獎評審團大獎2013年獲得第17屆北京影視春燕獎最佳電視劇歌曲獎