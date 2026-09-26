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民進黨台北市長參選人沈伯洋近期跑行程吸引不少支持者，綠營積極造勢吹起「洋流」，甚至認為可以外溢到其他縣市。不過國民黨前主席朱立倫今（26）日直言，創造出來的名詞不重要，把市政腳踏實地做好最重要，一時的風、一時的流最多只能造成短暫效應，真正務實是投票那一天，挺「善樑」比較重要。基隆市長謝國樑趁著中秋假期期間，頻邀國民黨大咖到基隆站台、掃街，國民黨前主席朱立倫今陪他掃七堵區南興市場，致詞時說，今年的選舉，這是他第一次出來站台，本來想說新的世代讓大家發揮，但謝國樑他一定要來支持，因為謝是一路看過來最有遠見、愛心、同理心的市長，把愛帶給基隆。朱立倫說，不幸的是，這幾年對手不斷用分裂、對立、恨製造基隆的對立，但是謝國樑很有愛心、包容心，他愛讓他非常感動，不只是小愛爸爸，大愛市長，把愛帶給基隆，化解對立，這才是基隆所需要的，基隆未來4年在謝市長帶領下更走向國際、更有未來的願景。他跟台北市蔣萬安市長、新北的李四川、桃園張善政，相信北北基桃大都會建設會把基隆帶動起來，這是基隆需要的。朱立倫表示，選舉期間對謝國樑的批評，他相信謝都是包容，用愛化解、挺善良、挺有愛的基隆絕對會是最好的選擇。針對媒體詢問，是否有所謂「洋流」，朱立倫說，創造出來的名詞不重要，而是真正把市政腳踏實地做好最重要。如果要他來看，北北基桃這段時間用張善政、謝國樑這樣善良的力量，加上正派的做法，腳踏實地的經營，每一天努力對市民更重要，「一時的風、一時的流最多只能造成短暫效應，真正務實投票那一天挺善良比較重要。