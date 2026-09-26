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川普接待橋段展「黑色幽默」 王定宇：習近平如坐針氈

川習會昨日落幕，外界關注台灣議題與美對台軍售未有更新進展，立委王定宇今（26）日表示，國際媒體定調此次川習會是「排場很大，成果有限」，並表示川普在接待習近平訪團的節目設計上，用了台灣反共藝人鄧麗君的音樂，此外是用雨果的《悲慘世界》當晚宴節目，呼籲底層人民推翻暴政的作品，這也是香港「反送中」的代表音樂之一，讓習近平訪團整場如坐針氈，「這真是川普才幹的出來的高級黑色幽默！」王定宇說，國際媒體定調此次川習會是「排場很大，成果有限」，而中國習近平在台灣議題不僅碰了一鼻子灰，川普更是在接待習近平訪團的節目設計上，狠狠的展現「黑色幽默」，讓習近平和隨行如坐針氈。王定宇提到，川普在「川習會」前，讓國務卿盧比歐召開美日韓三國外長會議，力挺台灣有意義參與國際組織和反對武力改變台海現狀，也在川習會前，與一向挺台的高市早苗見面，透過這些把美國和盟友對台政策定了調。至於川習會對外呈現的主畫面是什麼？王定宇說明，川普用台灣反共藝人鄧麗君的音樂，來歡迎習近平訪問團，當然鄧麗君的《月亮代表我的心》是應景中秋節，但是鄧麗君因為反共和要求平反六四，終身沒有去中國，更在中國有廣大的歌迷，曾經流傳「白天聽老鄧（鄧小平），晚上聽小鄧（鄧麗君）」。此外用雨果的《悲慘世界》當晚宴節目，這是呼籲底層人民推翻暴政的作品，這也是香港「反送中」的代表音樂之一。白宮外面更是充滿著反共團體的抗議，以及美國安全單位逮捕許多對抗議者動粗的中國人士。在這個主畫面下，中國習近平想要達成的停止對台軍售、反台獨、台灣內政化等議題，美方都毫無回應。最後王定宇說，光用接待橋段，就讓號稱貴賓的習近平訪團，整場如坐針氈，「這真是川普才幹的出來的高級黑色幽默！」