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談中秋教師節連假 高金素梅：去年與在野黨堅守陣線

稱外界「抹黑攻擊、胡編故事」 喊話支持者放心

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任、有「大帳房」之稱的張俊傑，涉貪瀆案獲1000萬元交保後破壞電子腳鐐逃亡，另涉違反《國家安全法》，至今行蹤成謎；近日更傳出張俊傑疑似現蹤屏東萬丹、有人接應，檢警持續追查。高金素梅則選在中秋、教師節連假期間透過臉書發聲，面對近期風波，她以「梅花香自苦寒來」自勉，並向支持者喊話，「請大家放心，我一定會挺住，更會加倍努力，繼續為人民服務！」在張俊傑行蹤持續受到關注之際，高金素梅25日以「中秋教師節連假：謝謝大家，也請放心」為題在臉書發文，首先祝福民眾連假平安、身心安定，「將這段珍貴的休息，轉化為重新出發的力量」。高金素梅表示，今年是《紀念日及節日實施條例》三讀通過後，國人迎來的第一個中秋與教師節連假。回想去年，當執政黨忙於政治攻防時，立法院協商會場上，「只有我和在野黨同仁堅守陣線」。高金素梅表示，當時努力爭取法案通過，就是希望讓大家能適度休息、照顧家庭、放鬆身心，「因為這份堅持，今天我們才能享有這個團圓的假期」。高金素梅接著表示，「不管外界如何抹黑攻擊、胡編故事，我相信選民心中都有一把尺。執政十幾年來做得好不好，人民的眼睛是雪亮的。」面對近期風波，高金素梅也向所有關心她的朋友喊話，「梅花香自苦寒來」，梅花象徵著堅韌不拔與逆境重生，經歷過考驗，留下的才會是真正的榮耀。高金素梅最後強調，「請大家放心，我一定會挺住，更會加倍努力，繼續為人民服務！」